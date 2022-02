Urgen aguacateros sancionar trampas en exportación

CIUDAD DE MÉXICO.-Productores de aguacate de Michoacán reclamaron la falta de sanciones a la empacadora y demás involucrados que incurrieron en prácticas contrarias a las establecidas en el plan de exportación del fruto a Estados Unidos.

En días pasados, un oficial del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura estadounidense (APHIS-USDA, en inglés) fue amenazado vía telefónica tras señalar el incumplimiento de una empacadora de Zitácuaro, cuyo embarque no saldría del País por haber introducido aguacate procedente de Puebla.

‘A esta empacadora que tuvo estas irregularidades no sabemos si se le va a castigar o no y no se ha dicho nada al respecto.’

‘Los agricultores estamos complacidos de que ya se haya abierto la inspección y la exportación a Estados Unidos, pero seguimos esperando saber qué empacadora hizo esas chingaderas (sic), qué productor se prestó también para ofrecer las etiquetas, es decir, quiénes están involucrados y que se les expulse definitivamente del programa de exportación’, señaló uno de los aguacateros de la zona de Peribán que pidió no revelar su nombre.

Luego de una semana de suspensión, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) dio a conocer este viernes que los envíos serán retomados a partir del lunes 21 de febrero de 2022, como resultado de los trabajos con autoridades del Gobierno estatal y el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura estadounidense (APHIS-USDA, en inglés).

Ambos se enfocaron en garantizar la seguridad del personal para lo cual el organismo aguacatero presentó una propuesta integral para la creación de una unidad de investigación y seguridad para facilitar la labor de los inspectores estadounidenses.

Tanto la APEAM como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) afirmaron que habría completo apego a los acuerdos comerciales establecidos al Plan de Trabajo de Exportación hacia Estados Unidos para cumplir con los requisitos de calidad y trazabilidad.

No obstante, no detallaron las medidas a tomar respecto a quienes no acataron dichos lineamientos.

Durante los ocho días en que se frenó la inspección del aguacate se dejaron de exportar 20 mil toneladas del mismo hacia EU, lo cual significó alrededor de 80 millones de dólares menos para la industria aguacatera nacional.