Caifanes se solidariza con periodistas

CIUDAD DE MÉXICO.-Caifanes se sumó a las voces que piden un alto a la violencia contra el periodismo y los comunicadores mexicanos, en su concierto en Guadalajara.

La agrupación, a ritmo de ‘Antes de que Nos Olviden’, y frente a 6 mil 700 asistentes en el Auditorio Telmex, colocó imágenes de protestas realizadas para exigir que se detenga la barbarie contra los trabajadores de los medios de comunicación.

Previamente, el vocalista Saúl Hernández dedicó el tema a todos los medios y expuso que se se está coartando la libertad de expresión en la nación.

‘Vivir es inseguro en este País. Ahora está apareciendo una violencia hacia todos los medios de comunicación y a los reporteros en especifico. Independientemente de las cuestiones políticas y sociales y de qué bando están, finalmente son seres humanos. Además nos están cortando la libertad de expresión. Esta canción va dedicada a todos los medios’, dijo.

Su mensaje se dio en el contexto de cinco comunicadores asesinados en lo que va de 2022: José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo y Heber López.

Dicha violencia ha generado protestas incluso en la conferencia mañanera de AMLO, donde ayer, en Baja California, hubo un pase de lista con los nombres de los periodistas que perdieron la vida en hechos violentos.

Además de ello, Caifanes no olvidó expresarse sobre otras problemáticas que se viven en México, y dio espacio, durante el tema ‘Ave’, para proyectar en la pantalla al fondo del escenario imágenes de niños mexicanos en situación de pobreza.

La banda detuvo su música para dejar sonar ‘Canción sin miedo’, de Vivir Quintanilla, que pide un alto a los feminicidios en México.

‘Hemos denunciado los feminicidios desde hace muchos años y tristemente van en ascenso. Esa situación no se puede aceptar desde hace mucho. La primera mujer muerta tuvo que haber sido la única y no lo fue. Pero no me corresponde a mí ni a mis compañeros hablar de eso’, comentó Saúl para presentar el video.

Tras poco más de dos horas de concierto, y de un extenso repertorio con temas clásicos y su nuevo lanzamiento ‘Solo Eres Tú’, el grupo cerró con ‘La Célula que Explota’ y ‘La Negra Tomasa’.

Otros temas que se tocaron fueron ‘Viento’, ‘Cuéntame tu Vida’, ‘Amárrate a una Escoba y Vuela Lejos’ y ‘Mátenme Porque Me Muero’.

Caifanes seguirá su gira con un concierto mañana en el Palacio de los Deportes, de CDMX.