Urgen a padres darles mayor tiempo de calidad a sus hijos

NUEVO LAREDO, TAM.- Para la psicóloga, Ana Cecilia Domínguez García hoy más que nunca los padres de familia deben de trabajar mucho en la supervisión y comunicación con sus hijos, así como brindarles tiempo de calidad, para evitar tanto uso de la tecnología.

Señaló que es de suma importancia la supervisión de los padres de familia, ya que el niño recibe toda la información como esponja, por ello es fácil de persuadir.

“Una de la situaciones que hemos visto en nuestra actualidad, es como los papás se han hecho muy “cómodos” en darles libre acceso, sin restricción y control los dispositivos electrónicos como: laptop, tablet, celulares y videojuegos, eso se ha salido de control y esta afectando a nuestros niños y adolescentes, definitivamente necesitamos prestar atención a nuestros hijos”, subrayó.

Indicó que los niños estarán expuestos siempre, ya que es algo que no se podrá controlar, por ello, los padres deben de mantener una revisión constante al niño de todo lo que hace en el día.

“Los menores ya no saben interactuar cara a cara, todo lo hacen a través de las redes sociales, ya no saben emitir emociones, por eso los padres debemos revisar y restringir el contenido que ven nuestros hijos, debemos revisar contactos, pláticas y páginas que ven los niños y jóvenes, no se los podemos quitar porque en la actualidad es importante el uso de la tecnología, pero si podemos estar al pendiente, ya basta de nuestra comodidad, tenemos que brindar tiempo de calidad y convivir, porque los estamos perdiendo”, expresó.

Señaló que los menores de edad están cada vez más expuestos a los juegos de vídeo, razón por la que los padres de familia deben estar al pendiente sobre la temática, para evitar exponer a los infantes a situaciones adversas.

“Estamos enfermando a nuestros hijos con tanta tecnológica, el porcentaje más alto de suicidios en menores es atribuido a trastornos de salud mental, tenemos que abrir los ojos y cuidar a nuestros hijos, los videojuegos influyen mucho porque generan violencia y lo triste es que se esta viendo como algo normal”, mencionó.

Domínguez García agregó que los videojuegos ofrecen aspectos positivos y negativos para el desarrollo del menor que por tal motivo los padres deben estar al tanto de los niños, escoger y jugar.

Ayer un niño de 11 años, al parecer influenciado por un video juego, mató a una maestra a tiros, hirió a 6 compañeros, luego se sucidó, en hechos en Torreón, Coahuila.