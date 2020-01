Disfruta Kate ser mala con Will

CIUDAD DE MÉXICO.- Convertida en una chica mala, Kate del Castillo disfrutó la experiencia de unirse a la franquicia Bad Boys, en el filme Bad Boys Para Siempre, junto a Will Smith y Martin Lawrence, en su debut para una cinta de alto presupuesto de Hollywood.

Bad Boys Para Siempre, que se estrenará en México el 17 de enero, cuenta una historia de acción con tintes de comedia.

“Con Will ya tenía una previa, puedo decir, amistad. Él estuvo en mi casa, conoce mi tequila, lo he visto un par de veces. Yo fui a hacer la audición, después tuve un ‘call back’ e hice una prueba ya con él y fue muy divertido”, contó la mexicana, quien es la villana de la historia.

“Ahora me toca ser la mala y a Paola (Núñez), la buena. Se cambiaron los papeles de La Reina del Sur. Está divertido, no puedo contar mucho, pero mi personaje tiene una previa relación con Will, esto pasa supuestamente antes de la primera película”.