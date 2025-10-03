El Dólar
Compra:
$17.10
Venta:
$18.40
EN VIVO

Unos 49ers plagados de lesiones superan a Rams 26-23 en tiempo extra

Mac Jones lanzó para 342 yardas y dos touchdowns por los 49ers (4-1)

Eddy Piñeiro, de los 49ers de San Francisco, convierte un gol de campo en la prórroga del partido ante los Rams de Los Ángeles, el jueves 2 de octubre de 2025 (AP Foto/Marcio José Sánchez)
AP

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Eddy Piñeiro convirtió un gol de campo de 41 yardas en tiempo extra antes de que la defensa de San Francisco detuviera a Kyren Williams en cuarta oportunidad con 3:36 minutos por jugar, y unos 49ers plagados de lesiones se las ingeniaron para conseguir un electrizante triunfo por 26-23 sobre los Rams de Los Ángeles.

Mac Jones lanzó para 342 yardas y dos touchdowns por los 49ers (4-1), quienes ganaron en prórroga después de un frenético cuarto periodo que incluyó un gol de campo de 59 yardas de Piñeiro, que desempató el duelo con 2:52 restantes.

Vino luego un balón suelto de Williams frente a la zona prometida y un gol de campo de 48 yardas de Joshua Karty que volvió a igualar el marcador por los Rams (3-2) con dos segundos por jugar.

Los Rams entregaron el balón a San Francisco para comenzar el tiempo extra, y Jones avanzó para preparar el tercer gol de campo de Piñeiro con 5:51 restantes.

Los Ángeles avanzó por el campo, y enfrentando una cuarta y uno en la yarda 11 de San Francisco, el entrenador Sean McVay decidió arriesgarse. Marques Sigle y Deommodore Lenoir frenaron a Williams muy lejos del punto que hubiera significado el primero y 10.

Matthew Stafford pasó para 389 yardas y tres touchdowns por los Rams.

OpenAI supera a SpaceX y ByteDance como la startup más valiosa mundialmente

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.