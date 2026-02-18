Unen esfuerzos SEDUMA y Tec Nuevo Laredo para mejorar imagen urbana y habitabilidad

Firman convenio de colaboración para sumar capacidades en la formación de talento joven a través de residencias profesionales, fortaleciendo el patrimonio e imagen urbana en beneficio de la comunidad

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, destacó que esta alianza trasciende el ámbito académico y genera beneficios concretos para la población. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la formación académica de jóvenes estudiantes y avanzar en la protección del patrimonio urbano de Nuevo Laredo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) firmó un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Nuevo Laredo, para desarrollar proyectos de residencias profesionales en áreas estratégicas.

El acuerdo permitirá que alumnos de arquitectura e ingeniería civil se integren a trabajos técnicos vinculados con el ordenamiento territorial, la planeación urbana y la conservación del patrimonio histórico, contribuyendo de manera directa a proyectos del Gobierno del Estado.

“Lo más valioso de este encuentro es su impacto en las personas. Cuando sumamos talento, conocimiento y vocación de servicio, no solo fortalecemos instituciones, sino que además abrimos oportunidades para nuestras comunidades y protegemos aquello que da identidad y orgullo a Tamaulipas”.

Explicó que, en una primera etapa, se trabajará en la actualización de los catálogos municipales de patrimonio, incorporando nuevos inmuebles y expresiones culturales como monumentos, murales e infraestructura emblemática que forman parte de la historia local. También se colaborará en la actualización del Registro Estatal del Patrimonio Histórico y Artístico Edificado, así como en la recopilación, clasificación y organización de cartografía y fotografía histórica.

Además, se impulsarán propuestas orientadas a mejorar la imagen urbana y la habitabilidad en la cabecera municipal, integrando la experiencia técnica del personal de la dependencia con la creatividad de docentes y estudiantes, “Cuidar el entorno y planear con visión no son tareas aisladas; son parte de una estrategia humanista que pone en el centro el bienestar de la población”, expresó.

Por su parte, el director del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Nuevo Laredo, Benito Sánchez Raya, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado a través de la SEDUMA para estrechar la vinculación y fortalecer la práctica profesional en temas de urbanismo y desarrollo sustentable.

“Estamos para servir con toda la experiencia de los buenos maestros, que sea una extensión de la SEDUMA en Nuevo Laredo para colaborar”, afirmó.

En el acto participaron, por parte del Tecnológico, la subdirectora de Planeación y Vinculación, Rosa Isela González Núñez, y la jefa del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, Alejandra Ayala González. Por la SEDUMA asistieron el director de Proyectos de la Secretaría, Juan Ramón Rentería Weinmán; el jefe de Departamento de Patrimonio Edificado, Francisco Jassí Rojas; y el jefe del Departamento de Imagen Urbana, Raúl Arvizu Vargas.

Indicó que con esta colaboración, el Gobierno de Tamaulipas fortalece la vinculación entre academia y administración pública, al tiempo que impulsa ciudades más ordenadas, funcionales y respetuosas de su historia, en congruencia con la visión humanista que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya.