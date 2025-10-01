Unen esfuerzos colegios de contadores y EX-A-UAT para la profesionalización de becados

En un desayuno y conferencia de prensa se realizó la firma del convenio de colaboración

Nuevo Laredo, Tam.– Con el objetivo de apoyar, en todo lo que se pueda, en la profesionalización de los beneficiados con las becas de la Asociación de EX-A-UAT, este martes se realizó la firma de un convenio de colaboración con el Colegio Neolaredense de Contadores Públicos de Nuevo Laredo y el Colegio de Contadores Públicos Regional.

“La idea principal de la firma de este convenio, es que los jóvenes que tenemos becados en la UAT, de la carrera de Contador Público, puedan asistir al Colegio de Contadores, en calidad de invitados y como socios. Además de que puedan participar en todas las actividades del Colegio de Contadores así como hacer visitas a los diferentes colegios del país”, explicó Baltazar Hinojosa Alarcón, presidente de la Asociación de EX-A-UAT.

La firma de dicho convenio se realizó en las instalaciones de conocido restaurante, donde asistieron tanto el presidente del Colegio Neolaredense de Contadores Públicos de Nuevo Laredo, Gerardo José Campos López; el presidente del Colegio de Contadores públicos Regional, Rodolfo González Chávez; el presidente de los EX-A-UAT, Baltazar Hinojosa Alarcón; Francisco Mejía Barrientos, presidente del Consejo de Instituciones y Susana Leen Escobedo Huerta, de la coordinación de Contadores Públicos de la UAT. Además estuvieron presentes autoridades de la Facultad de Comercio de la UAT.

Actualmente, la Asociación EX-A-UAT cuenta con poco más de 5 mil miembros, todos ex alumnos de la UAT, que actualmente son profesionistas y empresarios, quienes se han sumado a este noble proyecto otorgando, hasta el momento, más de 1,500 becas a igual número de jóvenes.

En la firma de este importante documento, también estuvieron alumnos favorecidos con los estímulos económicos, quienes agradecieron todo el apoyo brindado para la realización de sus estudios profesionales.