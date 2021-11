Una F1esta merecida para Checo Pérez

CIUDAD DE MÉXICO.- El momento más emotivo del Show Run de Red Bull México 2021 en Paseo de la Reforma fue durante el recorrido a pie del tapatío Sergio Pérez acompañado de su equipo y de su familia.

Portando la bandera de México, Checo le dio una vuelta a la glorieta del Ángel de la Independencia para saludar y agradecer a los más de 100 mil aficionados que le han brindado su apoyo incondicional.

«Muchísimas gracias a todos los que vinieron, los que hicieron posible este evento, nos lo merecíamos tanto después de lo que hemos pasado, de lo que ha pasado estos años, hoy es un día para celebrar, para sentirnos muy orgullosos de nuestro País y para poner muy en alto el nombre de nuestro País.

«Es increíble, no tengo palabras para agradecerles tanto cariño y apoyo y decirles que nos vemos el domingo para celebrar y que siga la F1esta, disfrutarla mucho y que ¡Viva México!», comentó el piloto de la escudería austriaca.

Otra sorpresa que les preparó a los presentes fue el nómex edición especial de mariachi que portará el domingo para hacer juego con la cultura del País y con la decoración del Autódromo Hermanos Rodríguez.

«Red Bull tuvo la idea de hacer el nómex mariachi para estar como los mariachis del domingo», finalizó el Pérez.

Presenta Red Bull traje de Checo edición mariachi

Al son del mariachi, el mexicano Sergio Pérez hará rugir su motor en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Como parte de la visita de la Fórmula Uno a México, donde Pérez es el gran anfitrión y el favorito de los aficionados, Red Bull presentó el nómex edición mariachi con el buscarán conquistar el podio.

«Red Bull tuvo la idea de hacer el nómex mariachi para estar como los mariachis del domingo», aseguró Pérez.

El color negro predomina en el traje y cuenta con detalles en los costados de las piernas y los brazos, un moño y cinturón rojos, y el nombre de los patrocinadores en blanco para resaltar.

Vamos Checo! 🇲🇽 Suited and booted for the #RedBullShowRunCDMX 🔥 @SChecoPerez 😍 pic.twitter.com/xZ31EgdTh8

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) November 3, 2021