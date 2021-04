Una educación de calidad: Leticia Hernández

NUEVO LAREDO, TAM.- La candidata a la presidencia municipal por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) Leticia Hernández declaró que esta semana su propuesta estará enfocada en la educación de calidad.

“La propuesta de esta semana será para la educación en el aspecto de internet para todos, enfocado para la educación, sé que algunas compañeras también traen estas propuestas, pero yo quiero ser más específica que mi compromiso sea de que tengan internet gratuito todas las escuelas desde primaria hasta universidad, para estudiantes.

“Se que algunos espacios públicos lo tienen, pero no todos, me gustaría agregar plazas y parques, pero más enfocada a las escuelas, por temas de pandemia y todo lo que surgió a partir de esta situación nos dimos cuenta que muchos sectores no cuentan con internet, pero no por la posibilidad económica, sino porque no están las antenas”, manifestó.

Finalizó diciendo que continuará realizando las caminatas por las tarde en donde platicará y solicitará el voto de la ciudadanía.