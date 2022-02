Un muerto en tiroteo en mercado en el estado de Washington

El sujeto se dio a la fuga después del tiroteo, aunque no se sabe si se fue a pie o en carro

La escena después del tiroteo en una tienda en Richland, Washington, el 7 de febrero del 2022. (Jennifer King/The News Tribune via AP)

La escena después del tiroteo en una tienda en Richland, Washington, el 7 de febrero del 2022. (Jennifer King/The News Tribune via AP)

RICHLAND, Washington, EU.— Las autoridades buscan a un hombre que abrió fuego el lunes en un mercado en el estado de Washington, matando a una persona e hiriendo a otra.

El sospechoso del crimen en la tienda Fred Meyer en Richland es Aaron Christopher Kelley, de 39 años, informó la policía tarde el lunes.

El sujeto se dio a la fuga después del tiroteo, aunque no se sabe si se fue a pie o en carro, declaró el comandante de la policía de Richland, Chris Lee.

Añadió que el individuo ha tenido interacciones con las autoridades en el pasado.

La policía recibió la primera llamada de auxilio sobre gritos y aparentes tiros en la tienda a las 11:03 a.m. Los primeros policías en responder llegaron apenas un minuto después, indicó la fuerza.

La jefa policial interina de Richland, Brigit Clary, dijo que los agentes hallaron a las dos víctimas una cerca de la otra en la tienda y aunque trataron de salvar a una de ellas, falleció. La otra víctima, un empleado de la tienda, fue llevado al hospital. Fue operado y estaba en condición crítica. Ambas víctimas fueron descritas como hombres de raza blanca. Sus nombres no han sido difundidos.

«Lo que ocurrió en nuestra ciudad hoy fue un acto trágico e insensato», expresó Clary.

El sospechoso y la víctima fallecida habían tenido una interacción antes de la balacera, según videos de vigilancia observados por la policía. Los agentes dijeron no saber cuál era el motivo de la conversación o si las dos personas se conocían. La víctima fatal no era empleado de la tienda, dijo la policía.

Empleados y clientes fueron escoltados hacia el estacionamiento mientras agentes recorrieron cada pasillo de la tienda en busca de más víctimas o atacantes, pero no había, dijo la policía.