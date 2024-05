Un incendio devora un centro comercial con mil 400 locales en Varsovia

VARSOVIA.- Un incendio se extendía el domingo por la mañana por un gran centro comercial con mil 400 establecimientos en el distrito Bialoleka de la capital de Polonia.

Más del 80% del recinto estaba en llamas, según la brigada de bomberos, y 50 equipos llevaban a cabo labores de rescate con especialistas de rescate ambiental y químico.

Imágenes emitidas por la televisora privada TVN24 mostraban un denso humo negro elevándose desde el lugar.

Las autoridades enviaron un mensaje de texto para alertar a los residentes de Varsovia del incendio y recomendar a la gente que se quedara en casa con las ventanas cerradas.

No se habían reportado heridos, según dijo un vocero de la policía a la agencia de noticias PAP.

Drone footage reveals the extent of massive fire at the #Marywilska 44 shopping center, located in #Białołęka in #Warsaw, #Poland 🇵🇱

With over 1,400 stores and services, it's a relief to hear that the fire is now under control.

