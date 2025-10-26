Un ataque de drones rusos mata a 3 personas y hiere a 30 en Kiev

Los equipos de emergencia evacuaron a civiles de un edificio de nueve pisos y otro de 16 pisos, apagaron las llamas y despejaron los escombros

Un trabajador de pie dentro de un edificio de apartamentos dañado tras un ataque ruso, el domingo 26 de octubre de 2025 en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

KIEV, Ucrania.- Rusia atacó la capital de Ucrania con drones y mató a tres personas en sus hogares, dijeron las autoridades el domingo temprano.

Al menos 30 personas resultaron heridas, siete de ellas niños, en el segundo ataque nocturno consecutivo en Kiev que se cobró vidas civiles. El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, afirmó que entre los fallecidos se encontraban una mujer de 19 años y su madre de 46 años.

Los drones rusos provocaron incendios en dos edificios residenciales en el distrito Desnianskyi de la capital. Los equipos de emergencia evacuaron a civiles de un edificio de nueve pisos y otro de 16 pisos, apagaron las llamas y despejaron los escombros.

Ihor Motchanyi, jugador de fútbol de un club local, acababa de celebrar su 25 cumpleaños el día anterior. Dijo que el ataque se sintió como un segundo cumpleaños, ya que escapó de la muerte por poco.

“Estaba dormido hoy, pero la alarma sonó y literalmente un par de minutos después, un dron Shahed voló a la habitación de al lado. Milagrosamente sobreviví, mis padres milagrosamente sobrevivieron, por así decirlo, el apartamento se ha perdido, pero lo principal es que estamos sanos y salvos”, dijo, agregando que no estaba seguro si el dron golpeó el edificio o si habían sido escombros derribados.

“Estaba dormido, es un milagro que sobreviviera”, dijo.

Olha Yevhenivha, de 74 años, dijo que había tanto humo del incendio que no podía salir de su apartamento.

“Hasta ahora nuestras ventanas están totalmente negras por el humo, y era imposible bajar, por eso pusimos mantas mojadas en nuestras puertas y el balcón”, dijo.

Rusia atacó Ucrania con 101 drones durante la noche del domingo, según la Fuerza Aérea de Ucrania, de los cuales 90 fueron derribados y neutralizados. Cinco drones impactaron en cuatro ubicaciones y los restos de los drones derribados cayeron en otros cinco lugares, según el comunicado.

El ataque se produce un día después de que misiles y drones rusos mataran a cuatro personas, incluidas dos en Kiev, lo que provocó nuevas súplicas del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, para que se le proporcionen sistemas occidentales de defensa antiaérea.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que el país había probado un nuevo misil de crucero propulsado y con capacidad nuclear que puede confundir las defensas existentes, según declaraciones publicadas el domingo.