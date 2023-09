Un año esperando justicia para Heidi Mariana; niña de 4 años asesinada por militares

Nuevo Laredo, Tam .— A un año del asesinato de la niña Heidi Mariana Pérez, de 4 años, a manos de personal de la Secretaria de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Republica no ha ejercido acción penal en contra de los militares, responsables del crimen.

“Tienen un año con lo mismo, no me dan solución para nada, yo quiero que se haga justicia, para que mi niña y mi familia este en paz” declaro Cristina Aracely Pérez Rodríguez, quien pide justicia por el asesinato de su hija.

Con la misa en la parroquia de San José se recordó el artero crimen de la niña Heidi Mariana, en un caso en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió se haría justicia y hasta el momento no hay avances en las investigaciones, ni militares detenidos.

“El dolor de la impunidad es muy fuerte. El dolor de la ausencia de esta niña, Heidi Mariana, es muy fuerte. No se le desea a nadie. Es un dolor indescriptible, un dolor que la va a acompañar toda su vida”, señaló Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que ya no dilate, “para que ya no proteja a los militares que dispararon, y que ya termine esta carpeta de investigación, lamentablemente, en este año hemos encontrado en el Ministerio Público deficiencias muy fuertes, peritajes que no se quieren realizar, declaraciones que no quiere proporcionar la Secretaría de la Defensa Nacional, información que no quiere proporcionar la Secretaría de la Defensa Nacional de todos los participantes”.

Destacó que el caso de la niña Heidi Mariana fue una agresión directa, no producto de una percepción, ni de fuego cruzado y ni la FGR, ni SEDENA ni el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han cumplido.

“Por eso el dolor de la familia de Cristina es muy fuerte, porque ya pasó un año y es un año de impunidad”, dijo Ramos Vázquez.

Para la FGR hasta el momento no hay elementos para identificar al personal del Ejército que participó en estos hechos, manifestó Ramos Vázquez, quien agregó que con esta respuesta el Ministerio Público lo que demuestra es únicamente su parcialidad y la protección al personal del Ejército.

“Los disparos que recibió el vehículo están agrupados. Fueron certeros. Son disparos de alta precisión y hechos con alguien por experiencia, por eso nosotros estamos convencidos de la responsabilidad del Ejército en estos hechos y hay instancias internacionales que están buscando intervenir, pero todavía queremos agotar el proceso interno de investigación, tanto en materia de derechos humanos como en materia penal”, Destacó Ramos Vázquez.

El crimen de la niña Heidi Mariana, de 4 años, ocurrido la noche del 31 de agosto de 2022, conmocionó a los Laredos. La pequeña erallevada por Griselda, esposa de su abuelo al hospital del IMSS, porque se sentía mal.

Iban en un Chevrolet Cobalt. En el trayecto al IMSS de La Bandera, personal militar disparó contra el vehículo, asesinando a la niña Heidi, lesionado a Griselda y afectado psicológicamente a su hermano Kevin, de 7 años, quien estaba sentado junto a la pequeña.

El primero de septiembre de 2022, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) abrió una investigación por la muerte de Heidi Mariana, de 4 años, ocurrida el 31 de agosto en Nuevo Laredo.

“El secretario de la Defensa Nacional, el general Sandoval, ordenó de inmediato la investigación y se va a esperar nada más que ya se resuelva el día de hoy sobre la responsabilidad de quien disparó de los grupos, si fue de parte del Ejército se va castigar a los responsables” señaló López Obrador, sin embargo a un año, no se ha hecho justicia para la niña Heidi Mariana.