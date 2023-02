Twitter Blue: la red social deja a usuarios sin verificación de dos pasos y desata críticas

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el paso de los años, Twitter se ha consolidado como una de las herramientas de comunicación más importantes. Y es que una de sus principales ventajas es que los usuarios pueden acceder a ella de manera gratuita.

Hace unos meses, la plataforma liderada por Elon Musk anunció la llegada de su versión de pago. Conocida como Twitter Blue, poco a poco va llegando a más países del mundo, siendo Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda algunos de los primeros.

El servicio de Twitter Blue ofrece a los usuarios ventajas exclusivas, como el check azul, edición de tuits luego de ser publicados, subir videos en calidad FullHD o un sistema de navegación personalizado. Es decir, una versión premium de la red social.

¿Cuánto cuesta el nuevo servicio Twitter Blue?

El primer aspecto que llamó la atención de los usuarios de la red social, es el costo de la membresía o suscripción. Según se especifica en el sitio oficial, la cuota es de 8 dólares, o 160 pesos mexicanos, al mes para la versión Web de iOS o Android.

Aunque la otra opción es pagar una suscripción de forma anual en la Web con un precio de 84 dólares, es decir, mil 542 pesos en los países disponibles.

