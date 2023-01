Tuit del papa Francisco desata debate sobre canción de Shakira

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva canción de Shakira, con dedicatoria especial a su expareja, Gerard Piqué, ha sido un fenómeno mundial y desde el miércoles prácticamente no se habla de otra cosa. Pero… ¿hasta el papa Francisco?

Bajo el título “BZRP Music Session #53”, la colaboración con el célebre productor argentino Bizarrap ha sido escuchada 34 millones de veces en 17 horas. Críticas, apoyo, memes, reacciones de Piqué, de su actual pareja, Clara Chía… los comentarios y bromas no paran.

En medio del escándalo, el papa Francisco lanzó un tuit que para muchos usuarios fue una respuesta a la canción de Shakira y los comentarios no se hicieron esperar.

“Recordemos siempre que el modo en que tratamos al último y menos considerado entre nuestros hermanos y hermanas revela el valor que reconocemos al ser humano”, tuiteó el Pontífice.

El tuit generó una reacción inmediata. “sí padre pero es q él le fue infiel cuando ella dejó de lado su carrera por él y se fue a vivir a Barcelona con él y allá crio a sus hijos. Él le pagó metiendo a su amante a la casa no sé no creo q sea justo ante los ojos de dios”, dijo una usuaria.

“Le dio tanto amor y él le pagó con dolor”, señaló otra.

“Padre y la deuda en Hacienda, esas son cosas serias caray”, fue otro de los divertidos posteos.

Otros aludieron a las teorías de que fue “por una mermelada” que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué.

De acuerdo con algunos medios, la cantante comenzó a notar cómo algunos alimentos, como la mermelada, se terminaban en su casa a pesar de que ella, que era quien los consumía, no estaba.

“Padre pero él le fue infiel en la casa donde vivía con sus hijos… la mermelada padre, la mermelada”, tuiteó una usuaria.

“Jajajsjsjsja y se comió su mermelada orgánica gluten free, santo padre”, dijo otra.

“Y se le comían su mermelada, no es justo, no”, insistió una más.

El tuit del Papa, que algunos describieron como el “mejor de la historia”, acumula más de 673 mil vistas, y más de 300 comentarios.