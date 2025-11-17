Tuchel dice que Bellingham debe aceptar sus decisiones tras su reacción al ser sustituido

Después de que el centrocampista expresara su frustración al ser sustituido cerca del final de la victoria 2-0 sobre Albania

Jude Bellingham (10), de Inglaterra, reacciona durante el juego de clasificación del Grupo K de Europa entre Albania e Inglaterra, en Tirana, Albania, el domingo 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Vlasov Sulaj)

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirma que Jude Bellingham debe aceptar sus decisiones después de que el centrocampista expresara su frustración al ser sustituido cerca del final de la victoria 2-0 sobre Albania en la clasificación europea para el Mundial el domingo.

Bellingham había sido amonestado a los 80 minutos del partido y fue retirado cuatro minutos después tras hacer su primera aparición como titular con Inglaterra desde junio. La estrella del Real Madrid de 22 años levantó los brazos en señal de frustración justo después del segundo gol, al ver a Morgan Rogers esperando para reemplazarlo en la línea de banda.

“Esa es la decisión, y él tiene que aceptarla”, dijo Tuchel. “Su amigo está esperando en la banda, así que necesitas aceptarlo, respetarlo y seguir adelante”.

“Voy a tener que revisarlo”, expresó Tuchel, quien ha tenido enfrentamientos previos con Bellingham. “Vi que no estaba contento. No quiero hacerlo más grande en este momento de lo que es”.

Tuchel elogió a sus jugadores involucrados en la campaña en la que Inglaterra ganó los ocho partidos sin recibir goles.

“Felicitaciones a ellos, fue un placer luchar con ellos y apoyarlos desde la línea de banda”, manifestó el entrenador.