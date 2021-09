Tucci derrota al cáncer y se reconecta con nueva serie

CIUDAD DE MÉXICO.- Reconocido por sus roles en filmes como El Diablo Viste a la Moda (2006), Desde Mi Cielo (2009) y Los Juegos del Hambre (2012), el actor Stanley Tucci reveló haber sido diagnosticado con cáncer hace tres años y haber salido victorioso del tratamiento.

Tucci compartió a la revista Vera que el padecimiento surgió por un tumor ubicado en la base de su lengua, demasiado grande para ser operado, y que sólo pudo ser tratado por medio de una fuerte dosis de quimioterapia.

Esta no es la primera vez que el nominado al Óscar de 60 años hace cara a la enfermedad, pues en 2009 perdió a su esposa Kate Spath-Tucci, de 47 años, debido a un cáncer de mama.

“Juré que jamás me sometería a algo así por lo que viví con mi esposa, que murió de cáncer.

“Verla pasar por esos tratamientos durante años fue terrible”, expresó el neoyorkino.

Aclaró que, pese a exitoso, su procedimiento no fue sencillo, pues incluso tuvo que hacer uso de un tubo para poder alimentarse.

La experiencia resultó tan desgastante para él y su familia que siente haber envejecido.

“Los niños estuvieron bien, pero fue muy difícil para ellos. Tuve que usar un tubo para alimentarme durante seis meses, apenas logré reponerme para la graduación de los gemelos.

“El cáncer te hace sentir más y menos miedo al mismo tiempo, me sentí mucho más viejo a como me sentía antes de la enfermedad, pero aún así tienes esas ganas de superarlo y salir adelante de todo”, compartió.

Spath y Tucci se casaron en 1995 y juntos tuvieron tres hijos, sus gemelos Isabel y Nicolo, de 20 años actualmente y Camilla de 18.

Con su actual pareja, la agente literaria Felicity Blunt, comparte dos hijos, Matteo de 5 años y Emilia de 2.

Reconecta sus raíces con Searching for Italy

Como todo un sibarita, certificado y graduado con honores, fue como Stanley Tucci se dio la buena vida en Italia, el país al que llama su “grande amore”.

El histrión se dijo el más feliz como protagonista, anfitrión y narrador de Stanley Tucci: Searching for Italy, el cual le dio una candidatura al Emmy en el rubro de Mejor Serie o Especial de No Ficción con Presentador.

“Fueron los momentos más memorables de mi vida familiar y de mi historial personal con mis raíces. Jamás me imaginé experimentar esas sensaciones de revivir relatos de mi mamá, mi papá, y de las comidas, las meriendas y los viajes familiares.

“Cuando se concretó todo el proyecto, luego de hacer la planeación del viaje, no pensé que me fuera a divertir tanto y a aprender tanto. Comí como nunca, creo que aumenté varios kilos. Y bebí los mejores vinos del mundo y conocí rincones que no me imaginaba en Italia ‘mi grande amore'”, señaló Tucci en la presentación del programa para los Emmys.

De padres de origen italiano, y todo un bon vivant que siempre ha presumido la gastronomía, geografía, arquitectura, arte y moda del País de la Bota, el programa realizado por CNN le vino como anillo al dedo.

En la primera temporada viajó por Nápoles, Roma, Boloña, Milán, Sicilia y la Región Toscana, y muy al estilo de los renombrados chefs Giada De Laurentiis y Buddy Valastro, exhibió su encanto por sus raíces y probó todo tipo de antojos y experimentos.

“Viajar enriquece, y lo que viví junto a todo el equipo de producción fue insuperable. Usualmente si hablamos de Italia es hablar de la pizza, de la moda, de la pasta, pero el sazón, la construcción de un buen platillo, son parte del secreto y nos metimos a eso”.

Tucci, quien fue candidato al Óscar por su trabajo histriónico de soporte en Desde Mi Cielo (The Lovely Bones), tomó un rol de presentador y experimentador en la temporada que se filmó antes de la pandemia. Ya fue renovada para una segunda temporada y se encuentra en la preproducción. En el trayecto recordó sus viajes escolares y familiares al País destino y también sus viajes de trabajo previo.

Fue acompañado en distintos capítulos por su esposa, Felicity Blunt (hermana de Emily, su gran amiga de El Diablo Viste a la Moda) y compró recetarios de cocina, algunas corbatas e incluso un mandil.

“No sé qué me atrapó más, si todas las obras de arte que vimos en conjunto, o los deliciosos placeres de comer pasta como nunca, nunca, nunca la había probado y creo que, siendo sinceros, viajar a Italia es viajar a uno de los países más ricos visualmente, geográficamente, turísticamente o como se diga tiene todo”, externó el actor que llegó a la cartelera internacional el año pasado con el filme Un Amor Memorable.

Ya ganador de tres Emmys, Stanley Tucci apareció el año pasado también en el filme Las Brujas, y actualmente se encuentra rodando la miniserie Inside Man, con David Tennant y Dolly Wells.