Ojalá ya no llamen a Funes Mori: Luis Hernández

Luis Hernández asegura que no le gustan los naturalizados y pidió que no vuelvan a convocar a Rogelio Funes Mori al Tri

Luis Hernández no considera que los jugadores naturalizados no han hecho nada con la playera del Tri. [Archivo]

COSTA RICA.- La Selección Mexicana continúa hoy su camino rumbo al Mundial de Qatar 2022 al visitar a Costa Rica, pero tratará de no sufrir tanto como lo hizo en su primer cotejo del Octagonal.

Un gol de Henry Martín, al 89′, le dio al Tri la victoria 2-1 sobre Jamaica, el jueves pasado, en un cotejo donde Rogelio Funes Mori falló, al menos, una ocasión muy clara.

Al ex delantero mexicano Luis Hernández no le gustan los naturalizados en la Selección y considera que tanto el estratega Gerardo Martino como Funes Mori deben estar inquietos por la falta de gol.

“A mí no me inquieta, al que le inquieta es al técnico, nada más; o al extranjero que está ahí”, lanzó el “Matador” entre risas, en entrevista con CANCHA.

¿No te veo tan convencido de Rogelio Funes Mori?

“No, no convencido, ni me convence ni me gusta, ojalá que se quede en Monterrey, que no lo vuelvan a llamar; no me gustan los extranjeros o naturalizados en el futbol mexicano, nunca han hecho nada”.

México no tendrá hoy una visita sencilla porque los ticos vienen de igualar a cero en casa de Panamá y saben que en casa deben mostrar una mejor cara.

El “Matador” aplaudió que el Tricolor alcanzó el triunfo pese a la pobre actuación.

“¿Cómo lo vi? Que ganó y que son 3 puntos. Nada más. Como haya jugado o no, no es importante”, apuntó.

“Pero los 3 puntos es lo mejor y al final de cuentas es lo que importa en una Eliminatoria. Esperemos que siga así. Ya habrá oportunidad de que el técnico agarre jugadores mexicanos, ojalá y así lo sea; pero lo que sí, simplemente le deseo a mi Selección, que vaya bien rumbo al Mundial”.