Trump tenía la costumbre de apoderarse de documentos de inteligencia: exasesores de seguridad

WASHINGTON.- El exmandatario estadounidense, Donald Trump, «tenía la costumbre de apoderarse de documentos de inteligencia”, ha declarado John Bolton, uno de los exasesores de seguridad nacional del expresidente.

NBC News recordó: «se sabía que rompía registros que los ayudantes tenían que recuperar de los botes de basura o del piso y volver a unirlos con cinta adhesiva, según antiguos ayudantes y múltiples informes».“Preocupaba a la gente todo el tiempo”, recordó Bolton en una entrevista.

El medio detalló que «tres investigaciones criminales separadas giran en torno al expresidente: el caso de registros, la investigación sobre su papel en el intento de anular la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020 y su esfuerzo por anular la victoria de Biden en Georgia, un estado crucial crucial».

«Una salida caótica»

De acuerdo con NBC, una fuente dijo que “fue una salida caótica (…) Todos apilaron todo, el personal, los trabajadores de la Casa Blanca, en los camiones de mudanzas. Cuando llegaron a Mar-a-Lago, amontonaron todo ahí en este depósito, excepto cosas como la ropa de la primera dama. Todo en una caja fue ahí»

“A él no le importaba. No le importaban las cajas. Estaba en un lugar oscuro en ese momento, si recuerdas. Ni siquiera desempacó las cosas”, agregó la fuente. “Con el tiempo, el personal los volvió a mudar. Si lo hubiera traído a ese almacén y le hubiera preguntado: ‘¿Cuáles son sus documentos presidenciales?’ él no podría decírtelo».

Según asesores, confidentes y exayudantes, Trump es una “rata de carga” que tiende a dejar el empaque real a sus subordinados.

Otro exasistente de la Casa Blanca dijo que Trump nunca estuvo muy preocupado por la gestión de registros.

La orden de allanamiento de Mar-a-Lago ejecutada el lunes era parte de una investigación en curso del Departamento de Justicia en torno al descubrimiento de documentos clasificados de la Casa Blanca recuperados de la casa de Trump este año. Los Archivos Nacionales le habían pedido a la dependencia que investigara después de decir que 15 cajas de archivos que recuperaron de la mansión incluían documentos secretos.

Se desconoce si el Departamento de Justicia decidió ejecutar la orden de allanamiento simplemente como forma de recuperar los documentos o como parte de una investigación penal más amplia. Varias leyes federales regulan el manejo de información confidencial y los registros presidenciales, y quienes hagan un mal uso de ellos enfrentan sanciones civiles y penales.

El magistrado federal Bruce Reinhart, el mismo juez que firmó la orden de allanamiento, autorizó la publicación de dicha orden y de los acuses de recibo a petición del Departamento de Justicia, luego de que el secretario Merrick Garland declaró que existía “un interés público sustancial en este asunto” y Trump dijo que respaldaba la publicación “inmediata” de la orden.

El Departamento de Justicia le dijo al juez el viernes por la tarde que los abogados del expresidente no objetaron la propuesta de dar a conocer esos documentos.

En mensajes publicados en su red social Truth Social, Trump escribió: “No sólo no me opondré a la publicación de los documentos… Voy un paso más allá al alentar la publicación inmediata de esos documentos”.

La solicitud del Departamento de Justicia era notable porque esos documentos tradicionalmente permanecen sellados durante una investigación en curso, pero la dependencia aparentemente reconoció que su silencio desde el allanamiento había creado una oportunidad para que el expresidente y sus aliados lanzaran ataques verbales, y sentía que el público tiene derecho a una explicación del FBI sobre la causa de la operación del lunes en la casa del expresidente.

“El interés evidente y poderoso del público en comprender lo que ocurrió bajo estas circunstancias pesa fuertemente en favor de retirar el precinto”, se afirma en una petición presentada el jueves en el tribunal federal de Florida.