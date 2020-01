Trump pide detener el juicio político en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, opinó que el Tribunal Supremo debería frenar su juicio político, días antes del inicio previsto en el Senado.

En su cuenta de Twitter el mandatario se refirió a este tema: “No se debería permitir siquiera que empiece esta Farsa del ‘impeachment’. No he hecho Nada mal”, escribió Trump.

Why should I have the stigma of Impeachment attached to my name when I did NOTHING wrong? Read the Transcripts! A totally partisan Hoax, never happened before. House Republicans voted 195-0, with three Dems voting with the Republicans. Very unfair to tens of millions of voters!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020