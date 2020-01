Muere el motociclista Paulo Gonçalves en pleno Rally Dakar

WADI AL-DAWASIR, Arabia Saudíta.-El motociclista portugués Paulo Gonçalves murió el domingo en el Rally Dakar, al estrellarse en el desierto de Arabia Saudíta. Tenía 40 años.

Gonçalves se cayó de la motocicleta y sufrió un paro cardiaco a mediados del recorrido de 546 kilómetros (339 millas) de la séptima etapa de la competencia, al sur de Riad, la capital saudíta. El australiano Toby Price y el argentino Kevin Benavides pararon para ayudar a Gonçalves y un helicóptero médico llegó a la escena en ocho minutos, dijeron los organizadores del rally en su portal.

El portugués fue llevado al hospital de Layla, donde se certificó su muerte.

“El Dakar llora a Paulo Gonçalves, uno de los campeones más experimentados y queridos de la familia del rally”, dijeron los organizadores.

La octava etapa del lunes fue cancelada para motociclistas “para darles a los competidores tiempo para llorar a su amigo”.

Benavides recurrió a las redes sociales para expresar su pesar por el deceso de Gonçalves, a quien se refirió como su amigo. El argentino relató lo ocurrido cuando vio una motocicleta accidentada.

“No tengo palabras para explicar la tristeza que tengo. Hoy cuando llegué al punto del accidente, me detuve y me paré al lado de Toby, y ya estaban los médicos trabajando, por lo que no me acerqué”, tuiteó Benavides, junto a una foto en la que aparece al lado de Gonçalves. “Nunca me di cuenta que eras vos el piloto que estaba en el suelo a unos 10 metros de mí, pensaba que era tu compañero del equipo porque Al largar desde atrás perdí el orden”.

Benavides explicó que las autoridades del rally le pidieron continuar, por lo que no fue sino hasta una parada para cargar combustible cuando se enteró de quién era el motociclista que se había estrellado.

Gonçalves competía en su 13er rally de Dakar. En el 2015 fue segundo.

Es el primer participante en morir en el Rally de Dakar desde el 2015, cuando el motociclista polaco Michal Hernik sufrió un accidente en Argentina.

Benavides fue compensado por los más de seis minutos que se detuvo para ayudar y fue declarado el ganador de la séptima etapa a Wadi Al Dawasir.

Price, el campeón defensor, paró por más de una hora y su tiempo también fue ajustado, lo que le deja a 29 minutos del líder general Ricky Brabec, de Estados Unidos.

El líder de la competencia de autos Carlos Sainz ganó su tercera etapa y extendió su ventaja a 10 minutos sobre el campeón defensor Nasser Al-Attiyah.

El rally termina el viernes.