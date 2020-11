¿Trump o Biden?

Estados Unidos llega este martes a su elección presidencial en medio de incertidumbre, no sólo por quién será el ganador de la votación, sino por el proceso mismo.

La preeminencia de la votación por correo, a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, ha levantado alertas sobre si las boletas serán contadas completamente, cuándo se conocerán los resultados, y si la elección terminará ante la Corte Suprema, como ocurrió en 2000. Mientras los demócratas defienden que las boletas enviadas hasta hoy sean recibidas y contadas en los días posteriores, los republicanos exigen lo contrario.

“La elección debe terminar el 3 de noviembre”, tuiteó el Presidente Donald Trump. Extensiones del plazo de votación dieron lugar a peleas judiciales en los estados clave de Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte, mismos que podrían decidir la elección.

La diferencia en el conteo de votos presenciales y los votos por correo podría llevar a algún candidato a proclamar victoria antes de tiempo. Especialistas advierten que, sobre todo, en Pensilvania podría darse un “espejismo rojo”, pues el conteo de votos en persona favorecería al republicano, mientras que el enviado por correspondencia -que se conocería más tarde- voltearía la balanza hacia Joe Biden.

Un Congreso que genere contrapesos

El mejor resultado para los mercados sería una victoria del demócrata Joe Biden, con un Congreso dominado por el Partido Republicano que genere contrapesos, señalan especialistas. Intercam Banco expresó que Biden tiene mayores posibilidades de ganar, al estar 7 puntos arriba en las encuestas. No obstante, se avizoran elecciones cerradas en ocho estados que podrían dar la mayoría a cualquier partido en el Congreso.

En el corto plazo lo que más afectaría a los mercados sería que Trump no acepte una victoria demócrata y a largo que los demócratas arrasaran en el Senado, aseguró Felix Boni, director de Estudios Económicos de HR Ratings.

“Tengo la impresión que para los mercados lo mejor es que ganen los demócratas en la Presidencia y que los republicanos ganen en el Senado. Sería un resultado aceptable que dé cierta seguridad. “Con ese ‘check and balance’ no se generarán muchas sorpresas y cambios radicales el próximo año, por un sistema de contrapesos”, explicó. Si los demócratas controlan el Senado y Presidencia habría medidas más agresivas para combatir el cambio climático, como prohibir el fracking, que impactaría el precio de energéticos a nivel mundial, así como incertidumbre sobre políticas más radicales de izquierda como las propuestas por Bernie Sanders, dijo. “Biden ganó la nominación por ser más neutral, pero hay perfiles más de izquierda que de ganar todo el Congreso podrían impactar políticas públicas”, aseguró.

De acuerdo con un análisis de Natixis, los mercados están preocupados por la aprobación del paquete de estímulos fiscales de hasta 2.5 billones de dólares y aunque un Congreso dividido dificultaría la aprobación, hay confianza de que se llegue a un acuerdo. Se esperarían mayores regulaciones en eficiencia energética de autos y la industria, lo que impactaría las cadenas de valor en México, expuso Boni.

TENSIONES EU-CHINA

Aunque habría un trato políticamente correcto, las tensiones comerciales entre China y EU continuarán con Biden, comentó Hugo Perezcano, integrante de la lista de panelistas del Capítulo 31 del T-MEC. Bajo el mando demócrata quizá no se llegue a otra guerra de aranceles, pero seguirá siendo una relación tensa y no se prevé desmantelar las imposiciones puestas por Trump, destacó. No se prevé que el gigante asiático cambie sólo porque llegue Biden a la Presidencia, por lo que tampoco habrá un incentivo para que éste mejore la relación con China, consideró.

Para México será complicado aprovechar ese escenario y la inversión que salga de China, añadió, pues el Gobierno federal no ha mandado señales positivas a los inversionistas.

JUEZ RECHAZA INVALIDAR MILES DE VOTOS EN TEXAS

Un juez federal rechazó el lunes otro intento republicano de invalidar casi 127.000 votos en Houston debido a que las personas los emitieron desde sus vehículos en centros de votación que fueron establecidos así debido a la pandemia de coronavirus. La demanda fue entablada por activistas conservadores de Texas que han protestado contra las medidas para facilitar el voto en el condado Harris, donde ya se han registrado 1,4 millones de votos anticipados, una cifra récord. El condado es el tercero más poblado del país y uno de los más reñidos en Texas, estado en el que el presidente Donald Trump y los republicanos se preparan para la contienda más cerrada en décadas el martes.