Trump difunde teorías sin evidencia sobre autismo, vacunas y uso de Tylenol

El presidente aconsejó evitar acetaminofén en el embarazo y retrasar vacunas infantiles, pese a consenso científico que descarta vínculos con autismo, generando alarma entre médicos y expertos en salud pública

El secretario de Salud y Servicios Humanos de EEUU, Robert F. Kennedy Jr., habla con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en Washington, el lunes 22 de septiembre de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump no es médico. Pero el lunes habló como si lo fuera en televisión, ofreciendo consejos médicos no comprobados que según dijo —a menudo sin proporcionar evidencia— podrían ayudar a reducir las tasas de autismo.

Trump imploró repetidamente a las mujeres embarazadas que evitaran tomar el analgésico Tylenol, la marca más vendida de acetaminofén, también conocido como paracetamol. Esto a pesar de que el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos ha recomendado durante mucho tiempo el acetaminofén como una opción segura durante el embarazo. Incluso opinó sobre cuándo se les deberían dar analgésicos a los niños.

Acompañado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. —un escéptico de las vacunas—, Trump se abstuvo de oponerse a todas las vacunas. Pero dijo que las inmunizaciones clave deberían retrasarse, o que las vacunas combinadas deberían administrarse por separado, a pesar de que se ha demostrado que las vacunas no tienen vínculo con el autismo.

“No dejen que llenen a su bebé con la mayor cantidad de cosas que hayan visto en su vida”, afirmó.

Trump también exageró enormemente cómo se administran tales vacunas —algunas de las cuales protegen contra cuatro enfermedades—.

“Creo que es muy malo. Están inyectando, parece que están inyectando a un caballo”, dijo Trump. “Tienes un niño pequeño. Un niño pequeño y frágil. Y tienes un tanque de 80 vacunas diferentes, supongo, 80 mezclas diferentes, y las inyectan”.

El regreso del doctor Trump

La presentación hizo recordar los primeros días de la pandemia de coronavirus durante el primer mandato de Trump, cuando el presidente se presentaba en las conferencias diarias de la Casa Blanca y lanzaba afirmaciones completamente inexactas, incluyendo la famosa sugerencia de que inyectar desinfectantes podría ayudar a las personas.

“Veo el desinfectante que lo elimina en un minuto, un minuto. ¿Y hay alguna manera de hacer algo así mediante inyección dentro, o casi una limpieza?”, preguntó Trump en abril de 2020. “Como ven, entra en los pulmones, hace un tremendo daño en los pulmones, así que sería interesante verificar eso”.

Más tarde afirmó que estaba bromeando, pero esas conferencias pronto se detuvieron. Su tono se mantuvo serio el lunes.

El presidente insinuó que existían problemas que no especificó con la vacuna triple viral contra el sarampión, rubeola y paperas —o SRP–. la cual es segura y efectiva, y aconsejó a los padres esperar años más tarde de lo actual, hasta los 12 años, para que se administren las vacunas contra la hepatitis B a los niños.

Pero lo que más enfatizó fue un supuesto vínculo entre el autismo y el acetaminofén. “No tomen Tylenol”, repitió.

El fabricante de Tylenol, Kenvue, disputó cualquier vínculo entre el medicamento y el autismo y dijo en un comunicado que si las embarazadas no toman Tylenol cuando lo necesitan, podrían enfrentarse a la elección entre sufrir fiebres potencialmente peligrosas o usar alternativas de analgésicos más riesgosas.

Trump, Kennedy y muchos de los principales funcionarios de salud del gobierno estadounidense hablaron, pero en gran medida repitieron estadísticas conocidas en lugar de nuevos hallazgos de investigación. Trump pareció reconocer que la ciencia podría no estar de su lado, diciendo en un momento: “Estoy haciendo estas declaraciones de mi parte”.

“No las estoy haciendo de parte de estos médicos”, reconoció el presidente. “Porque cuando ellos, uh, hablan sobre, ya saben, diferentes resultados, diferentes estudios, yo hablo mucho de sentido común. Y ellos también lo tienen. Ellos también lo tienen, mucho”.

Pero luego insistió en que había “hablado con muchos médicos sobre todo lo que estamos hablando”.

Muchos científicos estaban consternados

“La declaración sobre el autismo fue la muestra más triste de falta de evidencia, rumores, reciclaje de viejos mitos, malos consejos, mentiras descaradas y consejos peligrosos que he presenciado por parte de alguien con autoridad en el mundo que afirma saber algo sobre ciencia”, comentó Arthur Caplan, de la División de Ética Médica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, en un comunicado. “Lo que se dijo no sólo fue infundado y erróneo, sino que fue una mala práctica en la gestión del embarazo y la protección de la vida fetal”.

Antes del evento sobre el autismo, Trump había insinuado que su gobierno había descubierto nuevos vínculos médicos que explicarían por qué las tasas de dicho trastorno han aumentado. Pero su preparación no incluyó aprender a pronunciar acetaminofén, lo cual lo hizo tropezar.

“Asedo… bueno, veamos cómo decimos eso. Ácido em… menofina”, tartamudeó Trump para luego decir: “¿Acetaminofén? ¿Está bien?”.

Trump también insistió en que no había “ningún inconveniente” para los estadounidenses que siguieran su consejo “aparte de que una madre tendrá que, como digo, aguantar un poco” y evitar el Tylenol para el dolor mientras está embarazada.

“Todo lo que dije, no hay inconveniente en hacerlo”, dijo Trump. “Sólo puede ser bueno”. Sin embargo, las fiebres no tratadas durante el embarazo, particularmente en el primer trimestre, aumentan el riesgo de abortos espontáneos, parto prematuro y otros problemas, según la Sociedad de Medicina Materno-Fetal.

El presidente intentó anticiparse a tales críticas culpando a las compañías farmacéuticas y “tal vez a los médicos” por haber suprimido información médica importante anteriormente. Dijo que sus declaraciones se basaban en “la información que tenemos”.

“Las estoy haciendo de frente, y las estoy haciendo en voz alta”, dijo Trump. “Y las estoy haciendo con fuerza”.