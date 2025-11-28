Trump dice que “pausará permanentemente” la inmigración desde países pobres

La extensa diatriba se produjo tras el tiroteo del miércoles de dos miembros de la Guardia Nacional

El presidente Donald Trump habla con los periodistas tras hablar con las tropas a través de un vídeo desde su finca Mar-a-Lago el jueves 27 de noviembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (Foto AP/Alex Brandon)

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — En la noche de Acción de Gracias, el presidente Donald Trump prometió “detener permanentemente la migración” desde las naciones más pobres en un feroz discurso publicado en redes sociales.

La extensa diatriba se produjo tras el tiroteo del miércoles de dos miembros de la Guardia Nacional que fueron desplegados para patrullar Washington, D.C. bajo las órdenes de Trump, uno de los cuales murió poco antes de que el presidente hablara frente a las tropas por video el jueves por la noche.

Un afgano de 29 años que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán enfrenta cargos por el tiroteo. El sospechoso emigró como parte de un programa para reasentar a aquellos que ayudaron a las tropas estadounidenses tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán.

“Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede curar completamente esta situación”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. “Aparte de eso, ¡FELIZ ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS, excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que representa Estados Unidos — ¡No estarán aquí por mucho tiempo!”.

La amenaza de Trump de detener la inmigración sería un golpe serio para una nación que durante mucho tiempo se ha definido como destino de inmigrantes.

Elegido con la promesa de tomar medidas enérgicas contra la migración ilegal, las redadas y deportaciones de Trump han perturbado comunidades en todo el país, ya que sitios de construcción y escuelas han sido objetivos. La perspectiva de más deportaciones podría ser económicamente peligrosa, ya que los trabajadores en Estados Unidos nacidos en el extranjero representan casi 31 millones de empleos, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

El presidente afirmó en su red social que “la mayoría” de los residentes en Estados Unidos nacidos en el extranjero “están en asistencia social, provienen de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o carteles de drogas”, y los culpó por el crimen en todo el país, que es predominantemente cometido por ciudadanos estadounidenses.

La percepción de que la inmigración genera crimen “continúa fallando bajo el peso de la evidencia”, según una revisión de literatura académica el año pasado en el Annual Review of Criminology.

“Con pocas excepciones, los estudios realizados tanto a nivel agregado como individual demuestran que altas concentraciones de inmigrantes no están asociadas con niveles aumentados de crimen y delincuencia en vecindarios y ciudades de Estados Unidos”, decía.

Un estudio realizado por economistas y publicado inicialmente en 2023 encontró que los inmigrantes tienen un 60% menos de probabilidades de ser encarcelados que las personas nacidas en Estados Unidos. Los inmigrantes han sido encarcelados a tasas más bajas durante 150 años, encontró el estudio, sumándose a investigaciones pasadas que socavan las afirmaciones de Trump.

Pero Trump parecía tener poco interés en un debate político en su inusualmente extenso mensaje en redes sociales, que la Casa Blanca, en su propia cuenta de respuesta rápida en redes sociales, calificó como “uno de los mensajes más importantes jamás emitidos por el presidente Trump”.

Trump prometió “terminar” con millones de admisiones al país realizadas durante el mandato de su predecesor, Joe Biden. También quiere poner fin a los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos, desnaturalizar a las personas “que socavan la tranquilidad doméstica” y deportar a los extranjeros considerados “no compatibles con la Civilización Occidental”.

Afirmó que los inmigrantes de Somalia están “tomando completamente el control del otrora gran Estado de Minnesota” mientras usaba un insulto anticuado para las personas con discapacidad intelectual para menospreciar al gobernador de ese estado, Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia el año pasado, llamándolo “seriamente retrasado”.

Trump ha intensificado su retórica desde el tiroteo. El miércoles por la noche, pidió que se investigue de nuevo a todos los refugiados afganos que ingresaron bajo la administración Biden.

El jueves, el director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, dijo que la agencia tomaría medidas adicionales para examinar a personas de 19 países “de alto riesgo en la mayor medida posible”.

Edlow no mencionó países. Pero en junio, la administración prohibió viajar a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y restringió el acceso de otros siete, citando cuestiones de seguridad nacional.

El tiroteo de los dos miembros de la Guardia Nacional pareció desencadenar la ira de Trump sobre los inmigrantes, sin embargo, no se refirió específicamente al evento en su publicación en redes sociales.

El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, está acusado de conducir a través del país hasta Washington y disparar contra la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento de Estado Mayor Andrew Wolfe, de 24 años. Beckstrom murió el jueves y Wolfe permanece en estado crítico.

El sospechoso, actualmente bajo custodia, también fue herido de bala y tenía lesiones que al parecer no son letales.

Cuando un reportero le preguntó el jueves si culpaba a todos los afganos que llegaron a Estados Unidos por los tiroteos, Trump dijo: “No, pero hemos tenido muchos problemas con los afganos”.