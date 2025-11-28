Minoristas de EU esperan comienzo positivo para la temporada navideña con el Black Friday

Anuncios de precios especiales en juguetes por el Black Friday, miércoles 26 de noviembre de 2025, en una tienda Target en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)

NUEVA YORK (AP) — Las ofertas del Black Friday ya no tientan a las personas a dejar las mesas de Acción de Gracias para correr a los centros comerciales a medianoche. Las peleas en los pasillos de las tiendas por juguetes y televisores con descuentos por tiempo limitado son espectáculos de fiestas pasadas. Las compras en línea y los minoristas que lanzan descuentos semanas antes de la fiesta del pavo han atenuado ese tipo de fervor.

Sin embargo, el evento de ventas todavía tiene suficientes entusiastas para hacer que el día después de Acción de Gracias sea aquel en el que las tiendas en Estados Unidos reciben más compradores. Por esa razón, el Black Friday sigue reinando como el inicio no oficial de la temporada de compras navideñas.

El inicio de este año llega en un momento en que la confianza del consumidor en la economía de Estados Unidos cayó este mes tras el cierre del gobierno federal, la débil contratación y la inflación persistente, según un informe que The Conference Board emitió el martes.

Muchos ejecutivos minoristas han informado que los clientes se están volviendo más exigentes y cada vez más enfocados en las ofertas, mientras que al mismo tiempo están dispuestos a gastar en ocasiones importantes como el inicio del año escolar y las fiestas de invierno, creando un efecto halo.

“Durante años, los consumidores han dicho que la economía es terrible mientras continúan gastando, por lo que las perspectivas probablemente sean mejores de lo que nos dicen”, dijo esta semana Bill Adams, el economista jefe de Comerica Bank, sobre el estado de ánimo de los compradores de cara al Black Friday. “Pero las encuestas empresariales también informan que los consumidores están siendo más sensibles a los precios y selectivos en el gasto”.

Mientras planificaban las fiestas en primavera y verano, las empresas minoristas lidiaban con la volatilidad de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump sobre los bienes importados. Muchas aceleraron los envíos de algunas mercancías antes de que los aranceles entraran en vigor o decidieron absorber algunos de los costos del impuesto de importación en lugar de aumentar los precios para los clientes.

La firma de investigación de mercado Circana dijo que el 40% de todos los productos generales vendidos en septiembre vieron un aumento de precio de al menos un 5% en comparación con los primeros cuatro meses del año.

Los juguetes, productos para bebés, artículos para el hogar y equipos deportivos de equipo estuvieron entre las categorías más afectadas. Por ejemplo, el 83% de los juguetes vendidos en septiembre vieron un aumento de al menos un 5%, dijo Circana. El grupo industrial The Toy Association dice que casi el 80% de los juguetes vendidos en Estados Unidos se fabrican en China, un país al que la administración Trump impuso aranceles especialmente altos en varios momentos de este año.

Aun así, los analistas y ejecutivos de centros comerciales citaron un sólido impulso de cara a la semana del Black Friday. En el Mall of America en Bloomington, Minnesota, el tráfico peatonal en las últimas semanas superó los números de 2019, antes de la pandemia, dijo Jill Renslow, directora de desarrollo comercial y marketing del centro comercial.

“Estamos viendo un comienzo muy positivo para la temporada navideña”, afirmó Renslow. “Los últimos sábados de noviembre han sido muy fuertes”.

El crecimiento de las ventas en línea también ha sido robusto hasta ahora. Del 1 al 23 de noviembre, los consumidores gastaron 79.700 millones de dólares, según la plataforma de seguimiento y análisis web Adobe Analytics. Eso representó un aumento del 7,5% respecto del año anterior y fue mayor que la previsión de crecimiento del 5,3% de Adobe para la temporada.

Mastercard SpendingPulse, que rastrea el gasto en todos los métodos de pago, predijo un aumento del 3,6% en las ventas navideñas del 1 de noviembre al 24 de diciembre. Eso se compara con un aumento del 4,1% el año pasado.

“Claramente, hay incertidumbre”, señaló Michelle Meyer, economista jefe de Mastercard. “Claramente, los consumidores se sienten nerviosos. Pero en este momento, no parece que esté cambiando la forma en que se presentan para esta temporada”.

Según Adobe Analytics, el Día de Acción de Gracias fue el mejor momento para comprar en línea y obtener el mayor descuento en artículos deportivos. Pero el Black Friday será el mejor momento para comprar televisores, juguetes y electrodomésticos en línea.

Sin embargo, el Cyber Monday debería ser el mejor momento para comprar ropa y computadoras. Los descuentos en ropa alcanzaron un máximo del 12,2% sobre el precio sugerido por el fabricante entre el 1 y el 23 de noviembre, pero se espera que lleguen al 25% en el Cyber Monday, dijo Adobe.