Trump asegura que Irán no traiciona su mensaje de campaña de “no más guerras”

Vehí­culos circulan junto a una valla publicitaria con una imagen del estrecho de Ormuz y los labios cosidos del presidente estadounidense Donald Trump, en una plaza del centro de Teherán, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

Vehí­culos circulan junto a una valla publicitaria con una imagen del estrecho de Ormuz y los labios cosidos del presidente estadounidense Donald Trump, en una plaza del centro de Teherán, Irán, el sábado 2 de mayo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

BRIDGEWATER, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump desestimó la idea de que iniciar la guerra con Irán este año traicionó su estribillo de “No más guerras nuevas”, que repitió en numerosas ocasiones mientras hacía campaña de nuevo para la Casa Blanca.

En una entrevista emitida el domingo en “Meet the Press” de NBC, el mandatario afirmó que “no garantizó” que no hubiera guerras si regresaba al cargo.

“En primer lugar, no garanticé que no hubiera guerra. ¿Por qué habría construido el ejército más fuerte del mundo?”, manifestó Trump.

También defendió planes para un fondo de 1.800 millones de dólares —ahora descartado— que habría compensado a aliados del presidente republicano, y repitió sus afirmaciones infundadas de fraude masivo en el prolongado conteo de votos de California tras las primarias del martes. Puso fin a la entrevista de manera abrupta cuando se frustró por las objeciones de Kristen Welker, de NBC.

Irán “no es una guerra interminable”

En su campaña de 2024, Trump retrató repetidamente a sus rivales demócratas como belicistas y dijo que él era un presidente que no inició “ninguna guerra nueva” y que traería una era de paz.

Pero Trump dijo en la entrevista con NBC, grabada el viernes en Wisconsin, que como candidato “no prometió nada”.

“No me gustan estas guerras interminables. Esta no es una guerra interminable. Llevamos haciendo esto tres meses”, dijo sobre la guerra con Irán, que comenzó el 28 de febrero.

Trump sostuvo que estaba “haciéndole un servicio al mundo” y “haciéndole un servicio a nuestro país” porque tenía que impedir que Irán obtuviera un arma nuclear. Pero en otra parte de la entrevista, Trump repitió un mensaje contradictorio al afirmar que los ataques de Estados Unidos del año pasado “aniquilaron” instalaciones nucleares iraníes.

También defendió su decisión, durante su primer mandato, de retirarse del acuerdo nuclear con Irán forjado por el entonces presidente demócrata Barack Obama —un pacto que ha criticado duramente— sin lograr el “mejor acuerdo” que prometió alcanzar.

“Estas cosas llevan años”, expresó Trump.

Trump afirma sin pruebas que hubo fraude en la votación de California

El notoriamente prolongado conteo de votos en California ha sido un imán para teorías conspirativas electorales, y Trump, desde la elección del martes, ha afirmado sin pruebas que los demócratas están amañando la elección. El principal fiscal federal en Los Ángeles, designado por Trump, dijo el viernes que su oficina ha abierto “múltiples investigaciones por fraude electoral”.

Las boletas por correo, contabilizadas tardíamente y con tendencia a favorecer a los demócratas, han ido recortando los totales de voto de los candidatos preferidos por Trump para gobernador y para alcalde de Los Ángeles. Aunque Trump ha dicho a menudo que los cambios en los totales a medida que se cuentan boletas tardías son una señal de fraude, en realidad solo reflejan un proceso lento de conteo.

En la entrevista, Trump siguió afirmando que era una señal de “trampa” y de “una elección amañada”, y se mostró cada vez más frustrado mientras Welker le pedía pruebas que respaldaran eso.

“Lo único que tengo que hacer es mirar. Lo único que tengo que hacer es mirar”, dijo Trump.

“Pero eso no es evidencia”, respondió Welker.

“Y escucho. Y escucho a la gente. Y veamos qué pasa”, replicó Trump.

Fondo Antipolitización

Trump defendió planes que su Departamento de Justicia dijo que ahora ha abandonado para crear un “Fondo Antipolitización” de 1.776 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver la demanda de Trump contra el servicio de impuestos IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

El secretario de Justicia interino Todd Blanche dijo el miércoles que el departamento estaba descartando el plan. Ese anuncio se produjo después de que un juez pausó el fondo y después de que tanto demócratas como algunos republicanos dijeron que les preocupaba la falta de supervisión del fondo y la posibilidad de que se hicieran pagos a participantes en el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Trump le dijo a NBC que pensaba que el fondo era “una gran idea” y que se sentiría “decepcionado” si no se aprobaba.

Cuando se le preguntó si creía que las personas que atacaron a policías ese día deberían recibir un pago, Trump respondió: “No me inclinaría a decir que sí, pero tengo que verlo”. Luego empezó a hacer afirmaciones infundadas y falsas sobre el motín y sobre quienes asaltaron el Capitolio. Trump concedió un indulto amplio en su primer día de regreso al cargo, en enero de 2025, a más de 1.500 personas procesadas por el 6 de enero.

Interrupciones por la lluvia y un final abrupto

La entrevista de NBC se realizó en Chippewa Falls, Wisconsin, antes de que Trump fuera a hablar en una mesa redonda con agricultores. La entrevista fue interrumpida repetidamente cuando oleadas de lluvia intensa golpearon el techo metálico del granero donde se realizó la grabación, lo que dificultó en ocasiones escuchar.

Al final, Welker presionó a Trump sobre el fondo antipolitización y sus afirmaciones sobre la elección en California. Trump alzó la voz y empezó a llamar a Welker y a los medios “corruptos”, atacando su credibilidad y quejándose de lo que llamó “la prensa falsa y sucia”.

Mientras Welker intentaba cambiar de tema, Trump siguió hablando y hubo intercambio simultáneo entre ambos. Trump dio por terminada la entrevista, diciendo: “Dejémoslo aquí”. Se quitó el micrófono y le dijo a Welker: “Gracias, cariño. Que lo pases bien”. Afirmó que ya había dedicado suficiente tiempo a la entrevista, se levantó y se fue.

Welker dijo durante la transmisión que habló con Trump el sábado y que él estuvo de acuerdo en que la lluvia había causado complicaciones y comentó que haría otra entrevista en el futuro.