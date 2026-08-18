Trump amenazó con bombardear Omán

EL CAIRO (AP) — El presidente Donald Trump amenazó con bombardear Omán porque está descontento con que el país esté cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para gestionar el tráfico a través del estrecho de Ormuz, dijeron el martes dos funcionarios regionales, un día después de que Trump lanzara sus declaraciones.

Los funcionarios indicaron que el gobierno de Trump le ha comunicado a Omán que se opone a partes del acuerdo, aún no anunciado, entre ellas la gestión conjunta iraní y omaní de la ruta de salida del paso que es crucial para los suministros mundiales de petróleo y gas natural. Los funcionarios fueron informados sobre la postura de Estados Unidos y sobre cómo el gobierno ve la posición de Omán.

Mientras tanto, un proyectil impactó contra un barco cuando navegaba para salir del estrecho, según la agencia de monitoreo marítimo del ejército británico, y un funcionario iraní manifestó que la vía navegable no se reabrirá hasta que Estados Unidos cumpla las condiciones de Irán.

EEUU cree que Omán no ha sido lo suficientemente duro con Irán

Según los funcionarios, Estados Unidos considera que Omán no ha sido lo suficientemente duro en sus negociaciones con Irán y está descontento con el acuerdo de Omán para cobrar tarifas voluntarias a las embarcaciones, incluso si los cargos están relacionados con la seguridad y la protección ambiental marítima. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

Trump amenazó el lunes con bombardear Omán mientras este trabaja con Irán en un acuerdo para abrir el estrecho y allanar el camino para que Estados Unidos e Irán reanuden las negociaciones para poner fin a la guerra.

El mandatario publicó el martes en redes sociales un mapa que representa el estrecho como un territorio de Estados Unidos. Mencionó por primera vez la idea en un comentario al pasar la semana pasada. El lunes, les dijo a los reporteros en el Despacho Oval: “Me gusta la idea de declararlo un territorio”, sin dar detalles.

La Casa Blanca remitió el martes a las declaraciones de Trump en el Despacho Oval y declinó hacer más comentarios sobre Omán.

Irán: Trump está delirando

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, pareció responder a la publicación de Trump en redes sociales que mostraba el estrecho como territorio estadounidense.

“Así como Trump escribió correctamente el nombre del eterno golfo Pérsico, su delirio respecto del estrecho de Ormuz pronto será corregido, o nosotros se lo corregiremos por él”, Gharibabadi escribió en X.

El comentario de Trump del lunes no fue la primera vez que amenaza a Omán. En mayo, les dijo a reporteros durante una reunión de gabinete que Omán “se comportará como todos los demás, o tendremos que volarlos”.

Irán reiteró el martes que mantendrá el control sobre el tráfico marítimo hasta que Washington cumpla sus condiciones.

“Hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en virtud del acuerdo, incluido levantar el bloqueo, liberar los activos congelados, levantar las sanciones petroleras, poner fin a las amenazas y a las operaciones militares en todos los frentes, e implementar las demás condiciones a las que se comprometió, el estrecho de Ormuz no se reabrirá”, declaró Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y negociador en conversaciones previas con Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto señaló el martes que el acuerdo iraní-omaní podría allanar el camino para que Washington y Teherán regresen a negociaciones para un “acuerdo integral y permanente que aborde todas las preocupaciones y refuerce la seguridad y la estabilidad regionales”.

El comunicado se emitió después de una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, y su homólogo omaní, Badr al-Busaidi. Pero no abordó la más reciente amenaza de Trump contra Omán.

Trump insiste en que el estrecho está abierto mientras se reportan más ataques

Trump dijo el martes que Estados Unidos no tiene conversaciones previstas con Irán, pero insistió en que el estrecho está “abierto y en funcionamiento”, pese al tráfico limitado, el ataque contra una embarcación y el fin del período de negociación de 60 días entre los países.

Trump escribió en redes sociales que el bloqueo de Estados Unidos del estrecho sigue “plenamente vigente”, y añadió que se han retirado todas las minas acuáticas.

A medida que continúan las conversaciones entre Irán y Omán, se reportaron más ataques en la región.

Un proyectil no identificado impactó contra un barco a primera hora del martes en el estrecho frente a la costa de Omán, dañando la sala de máquinas y causando una baja, según el centro Operaciones Marítimas de Comercio del Reino Unido.

La agencia de monitoreo no difundió detalles sobre el barco ni su carga, y no estaba claro si el tripulante murió o resultó herido. La agencia indicó que la Guardia Costera de Omán está asistiendo a otros miembros de la tripulación y que las autoridades están investigando.

Y los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que lanzaron drones contra una refinería de petróleo en la vecina Arabia Saudí, el más reciente ataque que amenazó con reavivar la guerra civil de Yemen y abrir otro frente en Oriente Medio.

El ataque tuvo como objetivo una instalación operada por Saudi Aramco, la empresa petrolera estatal de Arabia Saudí, según un reporte de la agencia de noticias SABA, controlada por los hutíes. No hubo informes de daños ni comentarios por parte de Arabia Saudí.

_________________________________