Trump ajusta plan de paz para Ucrania

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su plan para poner fin a la guerra en Ucrania ha sido “ajustado” y que ha enviado a su representante Steve Witkoff a reunirse con el presidente ruso Vladímir Putin y al secretario del Ejército Dan Driscoll a encontrarse con funcionarios ucranianos.

Sugirió que podría reunirse con Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en el foturo, pero no antes de que se haya logrado un mayor avance en las negociaciones.

“Recibiré informes sobre todos los avances realizados, junto con el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles”, agregó Trump en una publicación en redes sociales. “Espero reunirme pronto con el presidente Zelenskyy y con el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o esté en sus etapas finales”.

Trump habló después de que el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, mantuviera conversaciones el lunes por la noche y durante todo el martes con funcionarios rusos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para analizar la propuesta.

“Las conversaciones van bien y seguimos siendo optimistas”, dijo en un comunicado el teniente coronel Jeff Tolbert, portavoz del secretario del Ejército.

Mientras se llevaban a cabo las conversaciones, Rusia lanzó una ola de ataques nocturnos contra Kiev, la capital de Ucrania, dejando al menos siete personas muertas en ataques que alcanzaron edificios de la ciudad e infraestructura energética. Un ataque ucraniano en el sur de Rusia mató a tres personas y dañó varias viviendas, dijeron las autoridades.

El plan de Trump para poner fin a la guerra de casi cuatro años surgió la semana pasada. Favorecía en gran medida a Rusia, lo que llevó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a dialogar con los negociadores estadounidenses. Los líderes europeos, temiendo por su propio futuro ante la agresión rusa pero aparentemente marginados por Trump al elaborar las propuestas, se apresuraron a dirigir las negociaciones para atender sus preocupaciones.

Última fase de las conversaciones

El presidente francés Emmanuel Macron dijo el martes que los esfuerzos de paz están cobrando impulso y “se encuentran claramente en un punto crucial”. Habló después de que altos funcionarios estadounidenses y ucranianos se reunieran en Ginebra el domingo.

“Las negociaciones reciben un nuevo impulso. Y debemos aprovechar este momento”, dijo durante una reunión por videoconferencia de países, encabezada por Francia y Reino Unido, que podrían ayudar a supervisar cualquier alto el fuego con Rusia.

El primer ministro británico Keir Starmer dijo sobre las conversaciones: “Creo que avanzamos en una dirección positiva y hay señales de que, en la mayoría del texto, (Zelenskyy) indica que puede ser aceptado”.

Sin embargo, Oleksandr Bevz, uno de los delegados ucranianos en las conversaciones de Ginebra, advirtió que era “muy prematuro decir que algo está acordado”.

En una entrevista con The Associated Press realizada el martes por la noche, se negó a hablar de los detalles de cualquier enmienda al plan de Trump, pero dijo que Estados Unidos era consciente de que la fortaleza de las garantías de seguridad para Ucrania “definiría la sostenibilidad del acuerdo” y era “la parte que hace que este acuerdo sea real y aplicable”.

Bevz dijo anteriormente a la AP que el número de puntos del acuerdo propuesto se redujo, pero negó los informes de que el plan de paz de Estados Unidos de 28 puntos ahora consistía en 19.

“(El documento) seguirá cambiando. Podemos confirmar que se redujo para eliminar puntos no relacionados con Ucrania, para excluir duplicados y con fines de edición”, dijo Bevz, y agregó que se excluyeron algunos puntos relacionados únicamente con las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.

Un largo camino hacia la paz

Zelenskyy dijo el lunes por la noche que “la lista de pasos necesarios para poner fin a la guerra puede volverse factible”. Señaló que planeaba discutir con Trump asuntos “sensibles” pendientes.

Rustem Umerov, un asesor principal de Zelenskyy, escribió el martes en la red social X que el líder ucraniano aspiraba a finalizar un acuerdo con Trump “en la fecha más adecuada en noviembre”.

Los funcionarios rusos han sido reservados en sus comentarios sobre el plan de paz. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el martes que Moscú está en contacto con funcionarios estadounidenses sobre los esfuerzos de paz.

“Esperamos que nos proporcionen una versión que consideren interina en términos de completar la fase de coordinación de este texto con los europeos y los ucranianos”, dijo Lavrov.

Los líderes europeos han advertido que el camino hacia la paz será largo.

“Llovieron cristales”

Rusia disparó 22 misiles de varios tipos y más de 460 drones contra Ucrania durante la noche, escribió Zelenskyy en Telegram. Los ataques cortaron el agua, la electricidad y la calefacción en varias partes de Kiev. Imágenes mostraban un gran incendio que se extendió por varios pisos de un edificio de nueve plantas en el distrito oriental de Dniprovskyi.

El alcalde Vitalii Kitschko dijo que 20 personas resultaron heridas en Kiev. El Ministerio ruso de Defensa dijo que apuntó a instalaciones militares-industriales y activos energéticos. Los ataques fueron una respuesta a los ataques ucranianos a objetos civiles en Rusia, agregó.

Liubov Petrivna, una residente de 90 años de un edificio dañado en el distrito de Dniprovskyi, dijo a la AP que “absolutamente todo” en su apartamento quedó destrozado por el ataque y que “llovieron cristales” sobre ella.

Petrivna dijo que no creía en el plan de paz que se está negociando. “Nadie hará nada al respecto. Putin no se detendrá hasta que acabe con nosotros”, dijo.

Gran ataque ucraniano con drones

El ataque nocturno con drones que Ucrania realizó en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, fue “uno de los más largos y de mayor tamaño” y dejó seis personas heridas, dijo el gobernador Veniamin Kondratyev .

Las defensas antiaéreas rusas destruyeron 249 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas y la península de Crimea ocupada, informó el Ministerio ruso de Defensa el martes.

Ucrania dijo que sus drones y misiles alcanzaron una planta de reparación de aviación y una instalación de producción de drones, así como una refinería de petróleo y una terminal petrolera.

Fue el cuarto ataque con drones ucranianos más grande contra Rusia desde el inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022, según un recuento de la AP.