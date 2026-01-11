Trump advierte a Cuba que llegue a acuerdo antes de que sea tarde

Estados Unidos intensifica presión económica y militar mientras agrava crisis energética y financiera en la isla; ya no le llegará más petróleo venezolano a la isla

El presidente estadounidense Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 9 de enero del 2026. (AP foto/Alex Brandon)

WEST PALM BEACH, Florida.- El presidente Donald Trump lanzó el domingo otra advertencia al gobierno de Cuba, afirmando que luego que Nicolás Maduro fue destituido como presidente de Venezuela, ya no le llegará más petróleo venezolano y que mejor le valía llegar a un acuerdo.

Cuba, un importante beneficiario del petróleo venezolano, ahora ha sido separada de esos envíos mientras las fuerzas de Estados Unidos continúan incautando petroleros en un esfuerzo por controlar la producción, refinación y distribución global de los hidrocarburos venezolanos.

Trump indicó en las redes sociales que Cuba vivió durante mucho tiempo del petróleo y el dinero venezolano y había ofrecido seguridad a cambio, “¡PERO YA NO MÁS!”

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA – CERO!” escribió Trump en la publicación mientras pasaba el fin de semana en su casa en el sur de Florida. “Sugiero encarecidamente que hagan un trato, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”. No explicó qué tipo de trato.

El gobierno cubano ha informado que 32 de sus militares murieron durante la operación estadounidense el fin de semana pasado que capturó a Maduro. El personal de las dos principales agencias de seguridad de Cuba se encontraba en Caracas, la capital de Venezuela, como parte de un acuerdo entre Cuba y Venezuela.

“Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años”, indicó Trump el domingo. “Venezuela ahora tiene a Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerlos, y los protegeremos”.

Trump también respondió a la publicación en redes sociales de otra cuenta que predecía que su secretario de Estado, Marco Rubio, será presidente de Cuba: “¡Me suena bien!” dijo Trump.

Trump y los principales funcionarios de su administración han adoptado un tono cada vez más agresivo hacia Cuba, que había sido mantenida a flote económicamente por Venezuela. Incluso antes de la captura de Maduro, severos apagones estaban paralizando la vida en Cuba, donde la gente soportaba largas filas en gasolineras y supermercados en medio de la peor crisis económica de la isla en décadas.

Trump ha dicho anteriormente que la economía cubana, golpeada por años de embargo estadounidense, caería aún más con la destitución de Maduro.

“Está cayendo”, señaló Trump sobre Cuba. “Está cayendo para la cuenta”.