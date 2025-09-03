Trump aborda rumores sobre su salud después de varios días sin eventos públicos

El presidente aseguró estar activo y calificó como “noticias falsas” las especulaciones, mientras la Casa Blanca explicó su condición venosa

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca sobre la reubicación de la sede del Comando Espacial de Estados Unidos, de Colorado a Alabama, el martes 2 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON.- A veces parece que no puede pasar ni una hora sin que se sepa algo del presidente Donald Trump. Así que cuando no se le vio en público durante un día, luego dos, luego tres, comenzaron las especulaciones en internet sobre su estado de salud.

Ni siquiera unos cuantos vistazos del mandatario en una visita a su campo de golf durante el fin de semana fueron suficientes para frenar los rumores en redes sociales, alimentados por sus opositores políticos. En su primer evento público en una semana, Trump abordó el martes preguntas directas sobre su salud.

″¿Cómo se enteró durante el fin de semana de que había muerto?”, preguntó Peter Doocy, de Fox News. “¿Lo vio?”.

“No”, respondió tajantemente el mandatario de 79 años de edad. Senadores y funcionarios del gobierno que lo acompañaron en su anuncio sobre el cambio de sede del Comando Espacial cambiaron de postura y sonrieron.

El presidente dijo que no estaba al tanto de que la gente se estuviera preguntando si había muerto, pero había escuchado que había preocupaciones sobre su salud.

“Sabía que se decía algo como: ‘¿Está bien? ¿Cómo se siente? ¿Qué tiene?’”, dijo Trump, calificando la especulación como “noticias falsas” y asegurando que “estuvo muy activo durante el fin de semana”.

En los últimos días se le ha visto a Trump con moretones en la parte posterior de su mano derecha, a veces mal disimulados con maquillaje, e hinchazón alrededor de sus tobillos.

La Casa Blanca ha dicho que a Trump se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica, lo que significa que las venas en las piernas no pueden llevar adecuadamente la sangre de regreso al corazón, causando que se acumule en la parte inferior de las piernas. Es una condición bastante común en adultos mayores.

En cuanto a los hematomas, la secretaria de prensa Karoline Leavitt aseguró que son por “estrechar manos con frecuencia y al uso de aspirinas”, que Trump toma regularmente para reducir el riesgo de un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

Trump señaló el martes que dio algunas entrevistas durante los días en que no se le vio en público. Además de que estuvo publicando en su plataforma de redes sociales Truth Social. Escribió algunas “largas verdades”, como se le conoce a sus publicaciones, y algunas “verdades bastante conmovedoras”.

En una de esas publicaciones, afirmó el domingo que “Nunca me he sentido mejor en toda mi vida”.

Trump no ha sido precisamente transparente en cuanto a su estado de salud en ocasiones anteriores.

Después de anunciar su primera campaña, en 2015, publicó una carta hiperbólica de su médico en la que se aseguraba que “su fuerza física y resistencia son extraordinarias” y que sería “el individuo más saludable jamás elegido para la presidencia”.

En 2020, la Casa Blanca retuvo algunos detalles sobre la hospitalización de Trump por COVID-19, como una preocupante disminución en sus niveles de oxígeno en la sangre. Más tarde se reveló que el presidente estuvo mucho más enfermo de lo que la Casa Blanca dejó entrever.