Truena Kanye West con su novia porque él no supera a su ex

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo parece indicar que la actitud explosiva y las acciones arrebatas de Kanye West provocaron que terminara su relación con su más reciente novia, la modelo Julia Fox, de acuerdo con varios medios internacionales.

Al parecer, la pareja se separó dos semanas después de que el rapero declarar su amor por su ex, Kim Kardashian, en sus redes sociales, invitando incluso a sus fans a que lo apoyaran en ese amor desenfrenado.

«Julia y Kanye siguen siendo buenos amigos y colaboradores, pero ya no están juntos», confirmó un representante de Julia a la revista InTouch este lunes, dando por dilapidada la relación fugaz entre los artistas.

El cantante, dentro de sus posteos en redes sociales referentes a Kardashian, también se abalanzó contra el actor y comediante Pete Davidson, actual pareja de la socialité y empresaria, y con quien se le ha visto muy enamorada.

Kanye, de 44 años, y Julia, de 32, comenzaron su romance después de conocerse en la víspera de Año Nuevo. La dupla viajó por todo el mundo mientras el rapero la invitaba a citas románticas esporádicas, e incluso le compró varios bolsos de diseñador para su cumpleaños.

