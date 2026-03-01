El Dólar
Compra:
$16.70
Venta:
$17.70
EN VIVO

Tras volcadura de automóvil, joven mujer cae en canal pluvial de Los Aztecas

La conductora perdió control del vehículo y cayó a un vado; paramédicos brindaron auxilio y traslado hospitalario inmediato

La conductora fue identificada como Grecia, de 23 años, quien manejaba un vehículo Nissan Sentra modelo 2009. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- La volcadura de un automóvil registrada en el crucero de Laguna Chajil y Laguna Chairel, en el canal del fraccionamiento Los Aztecas, al sur de la ciudad, dejó como saldo a una mujer lesionada y movilizó a cuerpos de emergencia.

La conductora fue identificada como Grecia, de 23 años, quien manejaba un vehículo Nissan Sentra modelo 2009 y circulaba de poniente a oriente sobre Laguna Chairel cuando, por causas reportadas en el lugar, la unidad cayó en un vado, lo que provocó que terminara volcada de forma horizontal dentro del canal pluvial.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron tras el reporte para brindar auxilio prehospitalario a la joven, quien presentaba diversas contusiones, por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración y atención médica.

El vehículo resultó con daños materiales de consideración derivados del incidente, mientras que las maniobras de asistencia se realizaron en el sitio para salvaguardar la integridad de la conductora y evitar riesgos adicionales.

Descubren esqueleto prehistórico en cenote del Caribe mexicano con posible origen ritual
Arriban a Cuba buques mexicanos con segundo envío de ayuda humanitaria en un mes

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.