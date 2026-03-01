Tras volcadura de automóvil, joven mujer cae en canal pluvial de Los Aztecas

La conductora perdió control del vehículo y cayó a un vado; paramédicos brindaron auxilio y traslado hospitalario inmediato

La conductora fue identificada como Grecia, de 23 años, quien manejaba un vehículo Nissan Sentra modelo 2009. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La volcadura de un automóvil registrada en el crucero de Laguna Chajil y Laguna Chairel, en el canal del fraccionamiento Los Aztecas, al sur de la ciudad, dejó como saldo a una mujer lesionada y movilizó a cuerpos de emergencia.

La conductora fue identificada como Grecia, de 23 años, quien manejaba un vehículo Nissan Sentra modelo 2009 y circulaba de poniente a oriente sobre Laguna Chairel cuando, por causas reportadas en el lugar, la unidad cayó en un vado, lo que provocó que terminara volcada de forma horizontal dentro del canal pluvial.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron tras el reporte para brindar auxilio prehospitalario a la joven, quien presentaba diversas contusiones, por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración y atención médica.

El vehículo resultó con daños materiales de consideración derivados del incidente, mientras que las maniobras de asistencia se realizaron en el sitio para salvaguardar la integridad de la conductora y evitar riesgos adicionales.