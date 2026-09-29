Transforma Carmen Lilia infraestructura hídrica de Nuevo Laredo para cuidar el agua

La alcaldesa llevó a cabo la entrega de dos importantes obras hidráulicas en las colonias Infonavit y Guerrero

La alcaldesa destacó que la transformación de Nuevo Laredo continúa avanzando con obras que atienden necesidades prioritarias de la población y fortalecen servicios esenciales como el agua y el drenaje pluvial. [Agencias]

La alcaldesa destacó que la transformación de Nuevo Laredo continúa avanzando con obras que atienden necesidades prioritarias de la población y fortalecen servicios esenciales como el agua y el drenaje pluvial. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar los servicios que reciben las familias, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, llevó a cabo la entrega de dos importantes obras hidráulicas en las colonias Infonavit y Guerrero, con una inversión conjunta de 33.4 millones de pesos y beneficio para más de 9 mil habitantes.

Durante la gira, la alcaldesa destacó que la transformación de Nuevo Laredo continúa avanzando con obras que atienden necesidades prioritarias de la población y fortalecen servicios esenciales como el agua y el drenaje pluvial.

En la colonia Infonavit Fundadores, dentro del Parque Industrial FINSA, se entregó el Proyecto de Red de Agua Tratada “Línea Morada” para el Parque Industrial FINSA, con una inversión de 12.7 millones de pesos y beneficio para más de 3 mil 300 personas.

“Con estas obras estamos dando un paso importante para consolidar a Nuevo Laredo como una ciudad más sustentable, moderna y responsable con sus recursos. Estamos fortaleciendo nuestra infraestructura de agua tratada para impulsar el desarrollo industrial, pero también para construir una ciudad que piense en el futuro y en el bienestar de las próximas generaciones”, señaló.

La obra contempló la instalación de aproximadamente 2.3 kilómetros de infraestructura hidráulica, con tubería de PVC de distintos diámetros, filtros, piezas especiales, cajas y válvulas, además de otros elementos necesarios para fortalecer la red de agua tratada en este importante sector industrial. Los trabajos concluyeron el 15 de marzo de 2026.

Esta obra representa un avance importante en materia de sustentabilidad, al promover el uso responsable y eficiente del agua y reducir el consumo de agua potable en actividades que no requieren este recurso.

Con la nueva infraestructura, el agua tratada podrá ser aprovechada para procesos industriales, actividades de la construcción y riego, evitando el desperdicio de agua potable y contribuyendo a la conservación de este recurso esencial para las familias y para el desarrollo de Nuevo Laredo.

Posteriormente, la alcaldesa se trasladó a la colonia Guerrero, donde entregó la Rehabilitación del Colector Pluvial 5 de Febrero, en los tramos de Salvador Díaz Mirón, entre Manuel Alonso e Iturbide, e Iturbide, entre Salvador Díaz Mirón y Comonfort.

Con una inversión de 20.7 millones de pesos, la obra beneficia a más de 5 mil 600 personas y contempló la intervención de aproximadamente 571 metros, incluyendo la instalación de tubería pluvial de 36 pulgadas, rehabilitación de rejillas, pozos, cajas y descargas, así como reparaciones a líneas de agua potable y tomas domiciliarias.

Los trabajos también incluyeron bacheo, rehabilitación de bases, reposición de banquetas y repavimentación con carpeta asfáltica, permitiendo mejorar tanto la infraestructura subterránea como las condiciones de las vialidades intervenidas.

Vecinos del sector agradecieron las acciones realizadas por el Gobierno Municipal y destacaron el impacto positivo de la obra para las familias de la colonia.

Con esta nueva etapa, la rehabilitación del Colector Pluvial 5 de Febrero suma una inversión de 34 millones de pesos y 829 metros intervenidos, considerando los trabajos entregados en diciembre de 2025, fortaleciendo de manera integral la infraestructura pluvial de este sector.

La colonia Guerrero también cuenta con una importante inversión acumulada en infraestructura, con 50 obras realizadas durante la administración 2021-2024 por 143.4 millones de pesos, además de seis obras ejecutadas en 2025 por 43.1 millones de pesos, para un acumulado de 186.4 millones de pesos en los periodos señalados.

Con la entrega de estas dos obras, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo la infraestructura hidráulica y urbana de Nuevo Laredo, atendiendo necesidades prioritarias y destinando recursos a proyectos que generan beneficios directos para las familias y contribuyen al desarrollo ordenado de la ciudad.