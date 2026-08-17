Transforma Carmen Lilia Canturosas la avenida Reforma

Nuevo Laredo, Tam.- Con una inversión de 84 millones 430 mil 949 pesos, el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal concluyó la modernización integral de la Avenida Reforma, una de las vialidades más importantes de Nuevo Laredo por su conexión, actividad comercial y flujo diario de familias, trabajadores, estudiantes y visitantes.

La obra representa un beneficio directo para miles de neolaredenses que todos los días utilizan esta avenida para trasladarse a sus hogares, centros de trabajo, escuelas, negocios y establecimientos comerciales, al contar ahora con una vialidad más segura, funcional, moderna y digna.

La modernización se realizó en el tramo comprendido entre las calles 15 de Septiembre y González Ortega, donde fueron mejorados 25 mil 374.91 metros cuadrados de infraestructura urbana, no solo en la superficie de rodamiento, sino también en servicios esenciales que se encuentran debajo de la avenida.

Durante la inauguración, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas destacó que esta obra responde a una necesidad real de la ciudad y forma parte de una política de infraestructura enfocada en mejorar la vida diaria de las familias, fortalecer la movilidad y respaldar el dinamismo económico de Nuevo Laredo.

“El dinamismo comercial de esta zona ahora cuenta con el respaldo de una infraestructura de excelencia; hoy vivimos un momento histórico para nuestra ciudad, porque la visión de progreso se convierte en realidad tangible”, expresó la alcaldesa.

La presidenta municipal señaló que la Avenida Reforma es una arteria clave para Nuevo Laredo, ya que conecta sectores habitacionales, zonas comerciales y rutas de acceso que diariamente son utilizadas por miles de personas.

“Esta Avenida Reforma, arteria vital que nos conecta, que nos une, que impulsa nuestra economía y que se proyecta majestuosamente para convertirse más adelante en nuestra carretera nacional, amanece hoy transformada, moderna y digna de la grandeza de nuestra gente”, señaló.

UNA OBRA QUE NO SOLO SE VE, TAMBIÉN SE SIENTE EN LA VIDA DIARIA

Por su parte Carlos Germán de Anda Hernández, secretario de Obras Públicas, explicó que los trabajos realizados incluyeron pavimentación asfáltica, recarpeteo, construcción de parapeto central, guarniciones, señalamiento vertical y horizontal, modernización de semáforos, banquetas, bacheo y arborización, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad de automovilistas, peatones, comerciantes y vecinos del sector.

Además, explicó que el Gobierno Municipal atendió infraestructura subterránea indispensable para garantizar mayor durabilidad y funcionalidad de la obra. Se instalaron y renovaron líneas de agua potable, drenaje sanitario, pozos de visita, colector y rejillas pluviales, lo que permitirá contar con mejores servicios y reducir riesgos de afectaciones futuras.

La modernización de la Reforma no se limita a mejorar la imagen de la ciudad; también fortalece servicios básicos, mejora las condiciones para el tránsito diario y brinda mayor certeza a quienes viven, trabajan o tienen sus negocios en esta zona.

La obra fue reconocida por representantes del sector empresarial y comercial, entre ellos el presidente de CANACO, Agustín Duarte Babiak, y Edgar Elías Valdez, representante de CANIRAC, quienes acompañaron a la presidenta municipal junto con comerciantes de la zona.

La presencia de cámaras empresariales y negocios del sector refleja la importancia económica de esta avenida, considerada uno de los corredores comerciales con mayor movimiento en Nuevo Laredo.

Carmen Lilia Canturosas subrayó que la modernización de la Avenida Reforma forma parte de una ruta de trabajo que el Gobierno Municipal mantiene desde 2021 en colonias como Burócratas, México, Campestre y Jardín, donde se han realizado 36 obras con una inversión superior a los 161 millones de pesos.

La alcaldesa también reconoció la coordinación y el respaldo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para seguir impulsando proyectos que fortalezcan la modernidad, competitividad y desarrollo de Nuevo Laredo.

La renovada Avenida Reforma representa una obra estratégica para la ciudad, porque mejora uno de sus principales accesos, fortalece la actividad económica, eleva la seguridad vial y ofrece mejores condiciones para las familias que diariamente transitan por esta zona.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Carmen Lilia Canturosas refrenda su compromiso de realizar obras que resuelvan necesidades concretas, mejoren los servicios públicos y contribuyan a que Nuevo Laredo avance como una ciudad más moderna, ordenada y competitiva.

A la inauguración de la modernización de la avenida Reforma asistieron también los síndicos y regidores del cabildo, además de secretarios.