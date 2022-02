Tramita Medvedev pase a Cuartos del AMT

ACAPULCO.- Al ruso Daniil Medvedev nada ni nadie lo detiene.

Como una auténtica aplanadora, el número 2 del mundo, venció, en 63 minutos, al español Pablo Andujar por parciales de 6-1 y 6-2 para acceder a los Cuartos de Final del Abierto Mexicano de Tenis.

En el primer set, al ruso le bastaron 28 minutos para acabar con Andujar sin presiones. Para el segundo, Medvedev dio muestra de su velocidad con las piernas y nuevamente puso el encuentro a su favor, sin regalar nada y jugando en el mejor nivel al que está acostumbrado.

Medvedev necesita llegar a la Final del torneo en México para asegurar la cima mundial.

Aunque ser el número uno en el ranking de la ATP no es una meta que le quite el sueño al jugador de 26 años, Acapulco podría ser el amuleto de la suerte. En caso de encabezar la lista de los mejores tenistas, Daniil escribiría una nueva historia que no incluye al Big 4 de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

Su siguiente rival saldría del partido entre el estadounidense Taylor Fritz o el japonés Yoshihito Nishioka.