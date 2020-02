Trabaja Rihanna junto a Pharrell

La cantante no reveló mayores detalles sobre su próximo álbum, que será su primera producción desde 2016, cuando estrenó Anti.

CIUDAD DE MÉXICO.-Rihanna compartió que trabajará con Pharrell Williams para su nuevo álbum de estudio, reportó NME.

La intérprete de “Diamonds” reveló que su plan para el próximo es estar en el estudio, ocultando inicialmente quien es su colaborador.

“Estaré en el estudio. Realmente me emociona. No puedo decir con quien estoy trabajando, pero es alguien con quien he querido trabajar desde hace tiempo.

“Está bien, lo diré: es Pharrell”, dijo la intérprete en entrevista.

Rihanna no reveló mayores detalles sobre su próximo álbum, que será su primera producción desde 2016, cuando estrenó Anti.