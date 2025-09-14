Tormenta tropical Mario se fortalece en el Pacífico frente a Baja California

El sistema presenta vientos de 65 km/h y avanza al oeste-noroeste sin generar alertas costeras, pero se debilitaría el martes

En esta imagen satelital publicada por la NOAA, se ve la tormenta tropical Mario frente a la costa occidental de México, el domingo 14 de septiembre de 2025. (NOAA vía AP)

MIAMI.- Mario, un sistema de tormentas que se desplaza sobre aguas abiertas en el Pacífico mexicano, ha vuelto a convertirse en tormenta tropical.

Todavía no hay avisos ni alertas costeras a pesar de que la tormenta ha ganado fuerza, indicó el domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. Mario se convirtió en tormenta tropical por primera vez el viernes, antes de debilitarse a depresión tropical unas pocas horas después.

Al mediodía, el vórtice de la tormenta se encontraba a unos 90 kilómetros (55 millas) al este-sureste de la isla Socorro, y a unos 490 kilómetros (305 millas) al sur del extremo de la península de Baja California, en México.

La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), y se desplaza en dirección oeste-noroeste a 13 km/h (8 mph).

Se tiene previsto que la tormenta pierda fuerza el martes, según los meteorólogos.