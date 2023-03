Tormenta impide concierto de Eilish en México, se reprograma

ARCHIVO - Billie Eilish durante su presentación en el escenario principal Pyramid en el Festival de Glastonbury en Worthy Farm, Somerset, Inglaterra, el 24 de junio de 2022. El concierto de Billie Eilish del 29 de marzo de 2023 el Foro Sol de la Ciudad de México tuvo que ser cancelado por una fuerte tormenta, se reprogramó para el 30 de marzo. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP, archivo)

ARCHIVO - Billie Eilish durante su presentación en el escenario principal Pyramid en el Festival de Glastonbury en Worthy Farm, Somerset, Inglaterra, el 24 de junio de 2022. El concierto de Billie Eilish del 29 de marzo de 2023 el Foro Sol de la Ciudad de México tuvo que ser cancelado por una fuerte tormenta, se reprogramó para el 30 de marzo. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.— Una fuerte tormenta de granizo obligó a cancelar el concierto de Billie Eilish en el Foro Sol el miércoles por la noche en la Ciudad de México pese a que sus fanáticos habían permanecido estoicos resistiendo el agua por horas.

La cantautora estadounidense, galardonada con 7 Grammy, se ha presentado como artista principal en festivales como Coachella, Glastonbury y el Corona Capital de México y también ha tenido conciertos en importantes arenas como el Madison Square Garden, pero con su capacidad para 65.000 asistentes y un letrero de ‘agotado’, el concierto del miércoles de su gira mundial ‘Happier Than Ever’ habría sido un hito para Eilish.

Desde la tarde comenzaron a llegar los asistentes para tener el mejor lugar posible, incluso había reportes de personas que habían acampado en los alrededores del foro para ser de los primeros en ingresar. Pero alrededor de las 19.00 comenzó la lluvia que se intensificó con granizo y llevó a que hubiera calles inundadas en los alrededores del foro.

En el interior la gente buscó guarecerse y por momentos parecía que las gradas se estaban vaciando. En la pista se hicieron grandes charcos que cubrían por completo los pies de algunas personas. El concierto de Eilish estaba programado para comenzar a las 21.00, pero para ese entonces continuaba la lluvia.

Poco antes de las 22.00 Eilish salió al escenario. ‘No puedo dar el concierto’, dijo, a lo que la gente respondió con un grito de ‘¡No!’.

‘¿Vieron esa tormenta? ¡Por dios! He estado tras bambalinas esperando’, agregó. ‘Me pareció estúpido irme y no venir aquí a salir a decir gracias por estar en la lluvia torrencial y pensé que, si estaba bien, no es mucho, pero si están de acuerdo, cantaré unas canciones acústicas’.

Eilish interpretó ‘TV’, ‘Happier Than Ever’, ‘Lovely’, ‘Ocean Eyes’ y ‘Everything I Wanted’ acompañada sólo de su guitarra y sin iluminación o pantallas gigantes encendidas.

‘Guarden los boletos que tienen para esta noche, vamos a ver cómo reprogramar’, dijo al final de su presentación, lo que llevó a una ovación. ‘Debo decirles que lo que acabamos de hacer es algo que voy a recordar el resto de mi vida, fue realmente muy especial para mí, los amo mucho’.

Por la mañana del jueves los organizadores del concierto anunciaron que se reprogramaría para esta misma noche a las 19.00. Las puertas del foro abrirán desde las 16.00.

‘Todos los boletos adquiridos para el show de ayer serán válidos para esta nueva fecha’, señalaron. ‘Si los boletos se mojaron o quedaron ilegibles, los fans recibirán orientación’.