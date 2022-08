Tormenta en Nogales dejan 3 muertos: arrastran personas y autos

Una niña murió al ser arrastrada por una corriente, hay personas desaparecidas y autoridad llama a no salir a las calles si no es necesario

NOGALES, Son.- Al menos tres personas perdieron la vida tras ser arrasados por fuertes corrientes de agua, al azotar una tormenta en la frontera de Nogales. Decenas de vehículos fueron arrastrados por ríos de agua.

Torrentes de agua provocaron tragedia humana y pérdidas millonarias en comercios, viviendas y propietarios de vehículos. En redes sociales circulan videos de las fuertes corrientes de agua arrasando personas, puestos de comida y vehículos que incluso estaban estacionados. El Gobierno de la Ciudad alertó a la comunidad de que las lluvias continuarán por el resto del día. Lamento la muerte de una niña arrastrada por una fuerte corriente de agua por la Avenida Tecnológico, comunicó el municipio.

«Informamos además que hay otras personas desaparecidas, las cuales son buscadas, mientras se espera que la corriente de las aguas disminuya». «Nuestro personal de Bomberos y de Protección Civil trabaja sin descanso para seguir ayudando a los nogalenses en riesgo, y en coordinación con los tres niveles de Gobierno». Insistimos en que no asuma riesgos al cruzar los arroyos, y si no tiene ocupaciones, no salga a la calle en día de lluvia, pidió el gobierno de Nogales.

En la atención de reportes, los cuerpos de rescate, localizaron los cuerpos sin vida de otra niña y una mujer, elevándose a tres las pérdidas fatales por la lluvia, en tanto extraoficialmente se informó que otra persona había sido localizada sin vida.

Protección Civil Sonora apoya a familias afectadas por lluvias

Horas antes de la fuerte precipitación pluvial, Juan González, coordinador estatal de Protección Civil, acompañó al alcalde Juan Gim, en un recorrido por la colonia Buenos Aires, una de las más dañadas por las recientes inundaciones. Informó que en cumplimiento del compromiso del gobernador Alfonso Durazo de apoyar en todo momento a los municipios, se entregaron insumos a las familias más afectadas de la ciudad por las recientes lluvias.

El municipio de Nogales, uno de los más golpeados por inundaciones este año, cuenta con varias zonas de riesgo, entre ellas, la colonia Buenos Aires, en donde decenas de familias se han visto afectadas.

El alcalde y el coordinador estatal entregaron en la zona varios apoyos a las familias, como láminas, colchonetas, cobijas, despensas, ropa y zapatos. Además, con base en una coordinación que se ha venido realizando entre municipio y estado en los últimos meses, se realizó un recorrido por estas zonas de riesgo y se escucharon las peticiones de las y los habitantes con el fin de salvaguardar su integridad.

Juan González Alvarado manifestó que Protección Civil Sonora seguirá trabajando de la mano con el Ayuntamiento de Nogales, y destacó el proyecto de instalar más radares climatológicos en esa frontera, para reforzar la alerta temprana ante la llegada de lluvias por monzón.

Por su parte, Juan Gim agradeció el apoyo de Protección Civil Sonora y destacó el anuncio del gobernador Alfonso Durazo sobre varias obras hidráulicas para esta zona, como una presa y el embovedado de la Avenida Tecnológico.