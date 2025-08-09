Tommy Fleetwood encuentra su ritmo y toma gran ventaja en el inicio de playoffs de Gira de la PGA

Mucha atención se centra en los 50 mejores de la Copa FedEx que avanzan desde el primer evento de la postemporada

Tommy Fleetwood, de Inglaterra, observa su tiro de salida en el hoyo siete durante la segunda ronda del torneo de golf de St. Jude Championship el viernes 8 de agosto de 2025, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Tommy Fleetwood tuvo otro gran cierre el viernes con cuatro birdies consecutivos, lo que le dio una ronda de 64 golpes, seis bajo par, y el primer sitio después de 36 hoyos en el Campeonato FedEx Cup St. Jude, con la vista puesta en un esquivo título de la Gira de la PGA.

Mucha atención se centra en los 50 mejores de la Copa FedEx que avanzan desde el primer evento de la postemporada. Fleetwood ya tiene asegurada su presencia hasta la final en el Tour Championship. Lo que le importa es ganar.

“No ha sucedido para mí aún en el PGA Tour, pero preferiría estar ahí arriba y no lograrlo del todo que no estar ahí en absoluto”, dijo Fleetwood. “¿Y quién sabe? Tal vez este fin de semana sea el bueno y lo veremos, y seguiremos adelante desde ahí”.

Fleetwood está en 13 bajo par con un acumulado de 127, cuatro golpes por delante de Collin Morikawa (65) y Akshay Bhatia (69). Justin Rose también estaba en nueve bajo par después de un birdie en el hoyo 16, par cinco.

Las tormentas llegaron al área, y obligaron a que los espectadores abandonaran el campo. La actividad se suspendió hasta la mañana del sábado .

Fleetwood terminó con cuatro birdies consecutivos el jueves. Hizo tres seguidos al principio, incluyendo un putt de 30 pies desde el borde del green del hoyo 4, par tres en TPC Southwind. También tuvo un par de salvadas clave de par alrededor de la mitad del recorrido, antes de comenzar otra racha.

Embocó un par de putts de birdie de 15 pies en los hoyos 13 y 14. Colocó un wedge a 5 pies para birdie en el 15. Y luego alcanzó el 16, par cinco, en dos golpes y necesitó dos putts desde unos 30 pies para un cuarto birdie consecutivo.

El único bogey llegó en el hoyo final cuando pasó del búnker a un rough espeso, y el tiro seguro desde allí fue unos 50 pies más allá del pin.

“Por supuesto, cuando haces dos buenas puntuaciones, es fácil decir que todo ha ido bien”, dijo Fleetwood. “Pero creo que en su mayor parte he estado muy bien desde el tee, colocándome en posición para atacar el campo. Mi juego de hierros ha sido bueno y sólido, y he rodado bien la bola”.

Kurt Kitayama tuvo la puntuación más baja de la ronda con 63, moviéndose al top 5 en la tabla de posiciones como un recordatorio de lo rápido que puede cambiar la situación.