Tomar más agua, ¿la cura para todo?

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando se trata de bebidas, el agua es muy aburrida. No tiene un jingle pegajoso, una receta secreta de familia o siquiera un sabor de verdad. Sin embargo, parece que algunas personas no llenan del líquido.

“Todos los días, todas las semanas, hay gente en mi oficina que dice algo como, ‘me preocupa que no esté hidratado'”, comentó Lauren Antonucci, una nutrióloga en Nueva York.

Sus inquietudes podrían estar basadas en la sabiduría convencional. Una recomendación muy conocida sugiere beber ocho vasos de agua al día; otra advierte que si nos da sed, ya estamos deshidratados.

Sin embargo, la ansiedad respecto al consumo de agua también se podría derivar de otra fuente más filosófica: la hidratación ahora es publicitada como la cura para casi todos los problemas de la vida.

En años recientes, se le han infundido al agua los poderes de un elixir misterioso. ¿El secreto sensación más nuevo para el cuidado de la piel de los famosos? Simplemente agua. ¿Te sientes cansado? Probablemente necesitas más agua.

FUROR POR HIDRATARSE

La gente se hidrata como si su reputación dependiera de ello. Cargan diligentemente con botellas de agua a donde quiera que vayan, bebiendo hasta la última gota y rellenándolas con gusto.

Algunos llegan al extremo de monitorear su consumo en un diario o con una app móvil.

El 1 de enero, Twitter quedó inundado de propósitos de tomar más agua, incluyendo de la cuenta de la red social.

Pero, ¿acaso una hidratación más consciente realmente nos llevará a un 2020 más productivo?

“No hay evidencia de que un poquito de deshidratación realmente impacte el desempeño de alguien”, expresó Mitchell Rosner, nefrólogo en la Universidad de Virginia, quien estudia la sobrehidratación en atletas.

Explicó que la mayoría de las recomendaciones sobre hidratación proviene de estudios en deportistas, que pierden líquidos rápidamente al ejercitarse o competir, y tienen un riesgo mucho más alto de deshidratarse que la persona promedio.

Para quienes pasamos todo el día en un escritorio, es mejor beber sólo cuando tengamos sed, apuntó Rosner. En el peor de los casos, puede causar que los niveles de sodio y electrolitos en el cuerpo caigan a niveles peligrosamente bajos.

Esa condición, hiponatremia, puede resultar en hospitalización y la muerte. (Aunque esto no sucede a menudo).

LAS ALTERNATIVAS

Si la hidratación es la meta, también vale la pena considerar que el agua podría no ser la mejor bebida hidratante que existe. Un estudio publicado en el 2015, realizado a 72 varones, arrojó que la leche entera, la leche descremada y el jugo de naranja mantenían a la gente más hidratada que el agua natural.

En el 2017, el agua embotellada rebasó a los refrescos como la principal bebida en Estados Unidos por volumen, con un aumento en las ventas del 7 por ciento comparado con el año anterior, de acuerdo con la firma consultora Beverage Marketing Corp. Desde entonces, las ventas han seguido al alza.

En los 70, campañas publicitarias de Evian y Perrier introdujeron el concepto del agua embotellada como una bebida de lujo, señaló Michael Bellas, presidente de Beverage Marketing Corp. Antes de eso, las botellas de agua se vendían como sustituto del agua de la llave.

Estas nuevas campañas ayudaron a que las botellas de agua compitieran con otras bebidas de supermercado, como jugo, café, refrescos y cerveza.

Para principios de la década del 2000, los consumidores no sólo bebían agua embotellada a la hora de la comida, dijo Bellas, la tomaban todo el día. Aunque podrían haber comenzado a reducir su consumo de bebidas con cafeína o azucaradas, no tenían motivo para limitar el agua de cero calorías que calma la sed.

El agua es el remedio preferido para una variedad de afecciones: agotamiento, dolores de cabeza, problemas digestivos, inflamación, piel seca, acné, etc.

“Es una idea popular entre pacientes y en los medios del consumidor que la hidratación equivale a una piel sana”, comentó Joshua Zeigler, dermatólogo en el Hospital Monte Sinaí, en Nueva York.

Sin embargo, no es así como funciona precisamente.

“Es todo un mito que ocho vasos de agua al día son necesarios para mantener la piel hidratada”, aseveró.

El agua parece ser inmune a afirmaciones de que sus beneficios son exagerados -después de todo, la necesitamos para sobrevivir.

Pero si hoy no has alcanzado tu número de vasos diarios, no te preocupes: tu 2020 no está arruinado. Las bebidas deliciosas que creíamos que nos iban a deshidratar, como el café, el té y la cerveza, de hecho, son hidratantes