Toman Astros la delantera ante Medias Blancas

HOUSTON.- Los Astros de Houston tomaron la delantera en la Serie Divisional de la Liga Americana al imponerse 6-1 a los Medias Blancas de Chicago.

Fue el arranque de los playoffs en las Grandes Ligas, en duelo donde Lance McCullers Jr. tuvo una destacada actuación desde la loma en las 6.2 entradas de labor. Permitió 4 hits, pero sin recibir carreras ni otorgar bases; ponchó a 4 rivales.

Michael Brantley bateó de 4-2 y produjo dos carreras para los Astros. Yordan Álvarez se fue de 3-2 y también impulsó dos carreras para encabezar el ataque de Houston.

La serie, que es a ganar 3 de 5 partidos, continúa este viernes a las 13:07 horas en el Minute Maid Park.

