Toluca golea 4-0 a Querétaro para afianzarse en la cima de la Liga MX

Con tres tantos en la primera media hora, los Diablos Rojos sumaron su séptimo triunfo consecutivo y se afianzan como líderes con 31 puntos

Querétaro se convirtió en la nueva víctima de los Diablos Rojos, que se impusieron 4-0 para hilvanar su séptima victoria y mantener el liderato del Apertura 2025. [X]

TOLUCA, México.- El campeón vigente Toluca marcó tres tantos en la primera media hora para enfilarse el sábado a una victoria sin dificultades de 4-0 sobre Querétaro, y así enlazar su séptimo triunfo, que le permitió seguir en la cima del torneo Apertura de la Liga MX.

Nicolás Castro abrió la cuenta a los 15 minutos; Paulinho amplió a los 22 y Alexis Vega cerró la excelsa primera mitad con un tanto de penal a lo Panenka a los 30. Jesús Angulo hizo el cuarto a los 66.

Los Diablos Rojos se cercioraron de mantenerse en la primera posición con 31 puntos y se acercaron a la clasificación a la siguiente fase del campeonato luego de extender una racha triunfal en la que han metido por lo menos tres tantos en cada uno de los siete compromisos.

Querétaro quedó estancado en la 16ta posición con 11 unidades, después de sufrir su octavo revés del curso.

Castro abrió la cuenta después de rematar desde el balcón del área un rechace. El balón fue directo a las redes por la parte superior.

Paulinho llegó a 10 tantos en el torneo al firmar una gran jugada colectiva después de la recuperación del esférico, que precedió una serie de pases rápidos. El balón terminó llegando al ariete portugués, quien realizó un potente disparo que dio en el poste antes de meterse en la portería.

Vega celebró su cuarta diana del certamen después de ejecutar un penal cometido sobre Paulinho. Lo cobró a lo Panenka para anestesiar el encuentro y enfilar al Toluca a una nueva victoria.

Angulo se unió al coro goleador en otra gran jugada colectiva, en la que Héctor Herrera mandó un pase bombeado al área, que Paulinho cedió de cabeza hacia atrás para el remate franco y abajo del mediocampista escarlata rumbo a las redes.

Otros resultados

Ciudad Juárez empató 2-2 con Pachuca, en un duelo que tuvo un par de autogoles.

Guilherme Castilho a los 16 minutos y un tanto en propia puerta de Luis Rodríguez a los 26 fueron las dianas de Ciudad Juárez.

Kenedy anotó a los 20 por los Tuzos, lo mismo que Jesús Murillo a los 66.

Pachuca terminó con 10 futbolistas luego de la expulsión de Sergio Barreto, quien recibió dos tarjetas amarillas en un par de minutos en la recta final.

Pachuca quedó 6to con 21 puntos. Los Bravos marchan 8vos con 19.

En otro resultado, Santos venció 2-0 a León con un doblete de Bruno Amione (30 y 60).

El conjunto de la ciudad norteña de Torreón se elevó al 12do sitio con 13 unidades. Los “Panzas Verdes” quedaron en 14to con 12.