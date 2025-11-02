Toluca empata sin goles ante Atlas y cede el liderato del Apertura 2025

Los Diablos Rojos llegaron a su tercer empate consecutivo y quedaron en segundo lugar, mientras Cruz Azul asumió la cima tras golear al Puebla

GUADALAJARA, México.- El campeón Toluca no pasó de un 0-0 en su visita al Atlas el sábado, para verse desplazado de la cima de la clasificación durante la penúltima jornada del torneo Apertura de la Liga MX.

Los Diablos Rojos se habían hecho de la primera posición desde la undécima jornada. Sin embargo, con su tercer empate en fila quedaron provisionalmente en la segunda posición con 33 puntos, dos menos que el nuevo líder Cruz Azul, que el viernes goleó 3-0 al Puebla.

Toluca puede caer un escalón más si Tigres (tercero con 32) solventa con un triunfo el choque ante Rayados de Monterrey en una edición más del clásico regiomontano.

La igualdad deja al Atlas fuera de la posición de repesca al quedarse en la 11ra posición con 17 unidades.

Los escarlatas tuvieron las opciones más claras para romper el cero en el Estadio Jalisco, pero corrieron con mala fortuna. En el transcurso del complemento, Paulinho estrelló un potente disparo en el larguero.

Toluca asfixió a su rival en su propio campo, pero fue incapaz de reflejar su superioridad, con cinco remates al arco.

El conjunto toluqueño echó de menos a Alexis Vega en la zona de ataque, pues sufrió una lesión muscular en el pasado encuentro ante Pachuca y se mantendrá fuera de las canchas hasta un mes. Para el cierre del calendario regular, los Diablos Rojos recibirán la visita del América.

La jornada continuará con los duelos sabatinos entre Monterrey ante Tigres y América contra León.