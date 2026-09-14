Todo listo para celebrar el Grito de Independencia en Nuevo Laredo

Este gran festejo se realizará este 15 de septiembre en la Explanada del Palacio Federal, a partir de las 7:00 de la tarde

Nuevo Laredo, Tam.- Todo está listo para que las familias de Nuevo Laredo disfruten mañana de una de las celebraciones más esperadas del año: el tradicional Grito de Independencia, preparado por el Gobierno Municipal para conmemorar con orgullo las fiestas patrias y compartir una noche llena de música, tradición y ambiente familiar.

El Gobierno de Nuevo Laredo invita a la ciudadanía a ser parte de este gran festejo que se realizará este 15 de septiembre en la Explanada del Palacio Federal, a partir de las 7:00 de la tarde, donde se ha preparado una celebración para que las familias neolaredenses se reúnan y vivan juntas el orgullo de ser mexicanos.

La noche contará con la participación de Grupo LMT y Los Tucanes de Tijuana, quienes serán los encargados de poner el ambiente musical a esta celebración, ofreciendo a los asistentes una velada para disfrutar, cantar y celebrar en comunidad una de las fechas más representativas de la historia de México.

El Grito de Independencia es una tradición que reúne año con año a las familias para recordar y celebrar el inicio de la lucha por la Independencia de México, convirtiéndose en una oportunidad para mantener vivas nuestras costumbres y fortalecer el sentido de identidad y orgullo por nuestro país.

Por ello, el Gobierno Municipal hace extensiva la invitación a las familias neolaredenses para que no se pierdan este gran festejo y acudan a disfrutar de una noche de convivencia, música y tradición, en un ambiente pensado para compartir con seres queridos y celebrar juntos las fiestas patrias.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal ha destacado la importancia de mantener vivas las tradiciones mexicanas y generar espacios que fortalezcan la convivencia entre las familias, impulsando celebraciones que permitan a la ciudadanía disfrutar de nuestras costumbres y compartir en comunidad fechas que forman parte de la identidad nacional.