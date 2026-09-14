Más de lo mismo con la defensa de los Cowboys

Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys de Dallas, busca lanzar un pase ante los Giants de Nueva York, el domingo 13 de septiembre de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys de Dallas, busca lanzar un pase ante los Giants de Nueva York, el domingo 13 de septiembre de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Yuki Iwamura)

FRISCO, Texas, EE.UU. (AP) — La misma vieja defensa de Dallas.

Incluso con un nuevo coordinador defensivo, el más joven en la historia de la franquicia, Christian Parker, de 34 años, y una reestructuración del plantel, los Cowboys fueron igual de malos que hace un año en la derrota 28-20 ante los Giants de Nueva York en el partido inaugural de la temporada el domingo por la noche.

Quizá peor, si es que eso es posible.

Los Giants tuvieron el balón tres veces en la segunda mitad. Lograron dos series de anotación de ocho minutos y luego consumieron los últimos 5:21 en la tercera posesión. NUEVA York convirtió 9 de 10 en tercer down en el partido antes de que Jaxson Dart se arrodillara en tercer down en la última jugada.

Los receptores corrieron libres en la secundaria, tal como ocurrió hace un año, cuando los Cowboys permitieron la mayor cantidad de puntos con la menor cantidad de intercepciones en la historia de la franquicia. La defensa contra la carrera fue endeble en momentos clave, tal como lo ha sido desde hace años.

Hubo muchísimo entusiasmo por la llegada de Parker y del seleccionado de primera ronda Caleb Downs. Muchísimo entusiasmo por que los Cowboys se mantuvieran enfocados en el negocio del fútbol americano durante la pretemporada, mientras evitaban los culebrones que a menudo los rodean.

El entusiasmo ha sido reemplazado por la realidad, con el debut en casa programado para el domingo contra Washington en un duelo de rivales del Este de la NFC que intentan evitar un inicio de 0-2 en la división.

“No te achiques. Te van a bajar los humos a veces. Pasa. Él aprenderá de esto. Nosotros aprenderemos de esto. De todos modos, él será el más duro consigo mismo, él y el cuerpo técnico defensivo”, dijo el entrenador Brian Schottenheimer, consultado sobre qué le diría a Parker.

Schottenheimer arremetió contra los jugadores jóvenes, soltando una grosería mientras intentaba explicar por qué Dallas simplemente no cubría a los corredores repetidamente.

“Esas cosas van a pasar, y tenemos que trabajar mejor con los jugadores jóvenes”, manifestó Schottenheimer. “Pero cuando pones a jugar a jóvenes, es parte del trato, y necesitan aprender rápido”.

Aunque Dak Prescott condujo a la ofensiva a touchdowns las únicas dos veces que los Cowboys tuvieron el balón después del descanso, su intercepción en un intento de deshacerse del balón al final de la primera mitad fue el momento más decisivo del partido. Nueva York anotó touchdowns a ambos lados del entretiempo por esa jugada, rompiendo el empate 7-7.

Uno de los problemas que planteó la defensa hace un año fue darle a Prescott y compañía muy poco margen de error. Prescott, sin embargo, no acepta de que esto sea una repetición de 2025.

“No, ellos hicieron un trabajo excepcional del otro lado”, dijo Prescott. “Yo estoy en este año, lo siento”.

Qué funciona

Los Cowboys, en su mayoría, igualaron a los Giants en eficiencia en tercer down. Dallas convirtió 8 de 11. La primera de las tres conversiones fallidas llegó en la primera serie, cuando George Pickens atrapó un pase cruzado corto que parecía ser un primero y diez, antes de que la asistencia de repetición lo convirtiera en cuarta y pulgadas. Schottenheimer decidió despejar, y fue una serie de tres y fuera.

Qué necesita ayuda

Los Cowboys tuvieron un partido la temporada pasada en el que tanto CeeDee Lamb como Pickens no llegaron a 50 yardas por recepción. Fue el cierre sin importancia ante los Giants, cuando ambos jugaron menos del 50% de los snaps. Lamb sí tuvo un touchdown entre sus 44 yardas el domingo por la noche. Pickens terminó con 28 y dejó caer un pase profundo enorme cuatro jugadas antes de la intercepción crucial de Prescott.

Al alza

El cornerback Cobie Durant, quien lideró la NFL con tres intercepciones en los playoffs la temporada pasada, está construyendo un caso para ser titular de tiempo completo. Participó en el 72% de los snaps y tuvo la única desviación de pase entre los backs defensivos, además de forzar un balón suelto.

A la baja

RB Javonte Williams tuvo poco impacto —hasta su castigo por provocación en el último touchdown de Dallas, cuando extendió el balón hacia un rival al cruzar la línea de gol. Schottenheimer comentó que planeaba ir por la conversión de 2 puntos para intentar dejar a Dallas a seis. En su lugar, Brandon Aubrey falló el intento de punto extra desde 48 yardas.

Lesiones clave

Schottenheimer indicó que el safety Malik Hooker podría haberse fracturado un antebrazo, lo que significaría que dos titulares y un suplente clave ya están en la lista de reserva de lesionados apenas una semana después de iniciada la temporada.

Número clave

La defensa de Dallas quedó en el último lugar de la NFL en la Semana 1 con 0,34 puntos esperados permitidos por jugada. Incluso Carolina estuvo mejor con 0,33, y los Panthers perdieron ante Chicago 59-37. Hace un año, una de las peores defensas en la historia de la franquicia terminó con 0,13 puntos esperados permitidos por jugada.

Lo que sigue

Los Cowboys no han comenzado con derrotas consecutivas desde 2010, cuando Wade Phillips fue despedido a mitad de temporada con marca de 1-7, y Dallas terminó 6-10.