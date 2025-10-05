Tiroteo en zona nocturna de Alabama deja dos muertos y 12 heridos

Dos grupos armados se enfrentaron en medio de una multitud en el centro de Alabama; siete víctimas son menores de 20 años y aún no hay detenidos

MONTGOMERY, Alabama.- Rivales armados se dispararon entre sí en un concurrido distrito de vida nocturna en el centro de la capital de Alabama la noche del sábado, matando a dos personas e hiriendo a otras 12 en una caótica escena callejera, informó la policía.

Los fallecidos incluían a una mujer de 43 años y a un joven de 17, mientras que cinco de las 14 personas heridas fueron hospitalizadas con lesiones que amenazaban sus vidas, incluyendo a un menor de edad, afirmó la policía.

No se había arrestado a nadie hasta la tarde del domingo, mientras la policía hacía un llamado al público para obtener información sobre el tiroteo y trataba de resolver una escena del crimen complicada que involucraba a múltiples personas disparándose entre sí.

La policía aún intentaba determinar el motivo del hecho.

La policía recibió un aviso en torno a las 11:30 de la noche sobre lo que el jefe de policía de Montgomery, James Graboys, describió como un “tiroteo masivo” que ocurrió al alcance del oído de los oficiales en patrulla rutinaria en el centro de Montgomery.

“Esto fue entre dos grupos que básicamente se disparaban entre sí en medio de una multitud”, dijo Graboys.

Los tiradores, señaló, “no se preocuparon por las personas a su alrededor cuando lo hicieron”.

Siete de las 14 víctimas eran menores de 20 años, y el más joven tenía 16, dijo Graboys. Al menos dos de las víctimas estaban armadas y el tiroteo comenzó cuando alguien apuntó a una de las 14 víctimas, afirmó.

El tiroteo provocó que varias personas sacaran sus propias armas y comenzaran a disparar, indicó Graboys.

Se recuperaron múltiples armas y casquillos de la escena, señaló Graboys.

Fue un fin de semana particularmente ocupado en Montgomery, con el partido de fútbol americano de la Universidad Estatal de Alabama en el Estadio Hornet, la Feria Nacional de Alabama en el Coliseo Garrett y el partido de fútbol americano entre la Universidad de Tuskegee y el Colegio Morehouse que acababa de terminar en el cercano Cramton Bowl.

El alcalde Steven Reed dijo a la prensa que había unidades de policía a menos de 15 metros (50 pies) a ambos lados cuando comenzó el tiroteo, pero que los tiradores “no tenían respeto por la vida humana”.

Los investigadores estaban revisando videos de vigilancia y entrevistando a testigos y posibles sospechosos.

“Haremos todo lo necesario para reunir cada evidencia y perseguir a quien esté involucrado”, afirmó Graboys.