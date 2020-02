Tiroteo en Connecticut deja un muerto y 4 heridos

Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas en una balacera en un club nocturno de Connecticut, informaron autoridades el domingo.

El fallecido es un hombre de 28 años y los heridos eran dos hombres y dos mujeres, dijo el teniente de la policía de Hartford, Paul Cicero, a The Associated Press.

La policía de Hartford informó por Twitter que todavía el domingo por la mañana había cuatro personas hospitalizadas. Las autoridades no precisaron la gravedad de las heridas ni tampoco el nombre de los pacientes o del agresor.

Homicide victim is a 28yr old male. Two victims still in surgery, 1/M, 1/F. Other two surviving victims are stable. Franklin Ave now open to through traffic.

— Hartford Police CT (@HartfordPolice) February 16, 2020