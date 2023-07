Tiroteo deja 2 muertos y 28 heridos en Baltimore

BALTIMORE.- Un tiroteo dejó a primeras horas del domingo dos personas muertas y 28 heridas, incluidas tres en estado grave, dijo la policía de Baltimore.

La cifra de muertos y heridos fue confirmada por el comisionado interino del Departamento de Policía de Baltimore, Richard Worley, en una conferencia de prensa en el lugar de los hechos.

La balacera ocurrió poco después de las 00:30 horas durante una fiesta colectiva en la zona de Brooklyn Homes, en el sur de Baltimore, en la manzana 800 de la Avenida Gretna, dijo Worley.

Mass Shooting – Baltimore, Maryland

Two people were killed, and 28 were wounded when gunfire erupted at a block party in Baltimore. pic.twitter.com/3Lc58XqPaS

