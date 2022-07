Tiktoker crea álbum de estampas de ‘Betty la fea’

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchos niños pasaron por la emoción y alegría de tener un álbum de estampas. Comprar los sobres y rogar por que aparecieran las que no tenían aún. Pues ahora esa emoción se ha traslado a TikTok y nada más y nada menos que para conmemorar a Betty la fea.

Solo en caso de que hayas vivido en una cueva en los últimos años, te contamos que ‘Yo soy Betty la fea’ es una telenovela colombiana que se estrenó hace 23 años convirtiéndose en un fenómeno mundial.

Son varias las generaciones que han disfrutado de esta historia que, debido a su éxito, ha tenido adaptaciones en todo el mundo, México por supuesto tuvo su versión. Pero para la mayoría de los fanáticos no hay nada como la original.

Esta producción ha sido tan exitosa que cuando llegó a las plataformas de streaming de inmediato se colocó entre el contenido más visto. Pero para desgracia de muchos, y a pesar de no haber abandonado el top de lo más popular, Netflix dio a conocer que la telenovela dejará de estar disponible este mes.

Seamos sinceros, no es que ya no haya opciones para verla por internet, pero la noticia no le cayó bien a los fanáticos. La parte positiva es que una fan tuvo una idea para que siempre recordemos a Betty, un álbum de estampas y vamos a decirte cómo tener el tuyo.

Lleva a Beatriz Pinzón Solano, Armando Mendoza, Marcela Valencia, Mario Calderón y todos los demás personajes de esta telenovela.

Una verdadera fan de Betty la fea se dio a la ardua tarea de crear un álbum de estampas con algunas las escenas más representativas de la producción colombiana.

La usuaria de TikTok con el nombre @rptidas es experta en álbumes y estampas. ‘Compramos, abrimos, pegamos, opinamos y DIY en YouTube’, se lee en su descripción.

Su afición la llevó a ver, una vez más, los 335 capítulos de ‘Yo soy Betty, la Fea’ en Netflix pero en esa ocasión lo hizo por algo más que entretenimiento pues se puso a tomar nota de los momentos y lugares más importantes de la telenovela.

Tras su ardua investigación creó en su computadora el álbum con el diseño del diario que Betty, el que siempre traía consigo, además de todas las estampas que, hay que decir cuentan toda la historia pues hasta se puede saber de qué capítulo son las imágenes y frases.

Si ya te emocionaste buenas noticia es que se puede descargar. La joven dejó en el video de TikTok el link para que tengas el tuyo. También compartió un video en YouTube para que tengas todos los detalles de este álbum.

Si eres un verdadero fan de Betty la fea disfrutarás este curioso desarrollo y agradecerás que, a pesar del trabajo que implicó, es totalmente gratuito.

El video en TikTok de solo 45 segundos se hizo viral y ya supera el millón de reproducciones y, por supuesto, la mayoría de los comentarios son para agradecer a la tiktoker y compartir la emoción de tener su álbum.